Rogelio Frigerio participó en un encuentro energético y habló del futuro productivo del Litoral

El gobernador Rogelio Frigerio participó este viernes del cierre de la jornada de presentación de resultados de la primera etapa de la Estrategia Federal Energética (EFE) para la Región Litoral, una iniciativa impulsada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a las provincias que integran el bloque regional. La actividad se realizó en el Mirador Tec y reunió a funcionarios, especialistas y equipos técnicos vinculados al sector energético.

Durante el encuentro se expusieron los principales resultados del análisis técnico desarrollado en esta primera fase del trabajo regional. En ese contexto, Rogelio Frigerio remarcó la importancia de avanzar en políticas energéticas que permitan impulsar el crecimiento de las provincias del Litoral con una planificación de largo plazo.

El mandatario entrerriano sostuvo que la energía debe ser entendida como un recurso estratégico para el desarrollo. “Nuestro objetivo es que la energía sea un activo más de todo lo que tenemos para generar un desarrollo sustentable y verdaderamente federal”, afirmó durante su intervención en el encuentro.

La energía como motor de desarrollo regional

En su exposición, Rogelio Frigerio insistió en que el sector energético puede convertirse en un pilar fundamental para el crecimiento de las provincias. En ese sentido, señaló que la planificación energética debe integrarse a una estrategia productiva más amplia que permita potenciar las economías regionales.

El gobernador también mencionó la política energética que impulsa la provincia de Entre Ríos, orientada a diversificar la matriz energética con objetivos planteados hacia el año 2030. Según indicó, esta estrategia busca ampliar la oferta energética y fortalecer el desarrollo productivo provincial.

Rogelio Frigerio en el encuentro de energía.

Además, remarcó la importancia de contar con proyectos preparados ante eventuales oportunidades de financiamiento. “En estos tiempos difíciles hay que gestionar sin plata”, expresó, y agregó que es clave avanzar en iniciativas que estén listas para ejecutarse cuando existan condiciones económicas para hacerlo.

Una planificación con participación regional

La jornada contó con la presencia del ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, quien señaló que el trabajo desarrollado para la Región Litoral constituye una herramienta de planificación compleja que permite establecer lineamientos claros en materia energética.

En ese marco, explicó que la provincia tiene definidos objetivos estratégicos de cara al año 2030 y que la diversificación de la matriz energética forma parte de la hoja de ruta planteada por el gobierno provincial. Según sostuvo, la cuestión energética es un aspecto central para el bienestar de los entrerrianos y el desarrollo productivo del territorio.

Por su parte, el titular de la Unidad de Planificación y Control de Gestión del CFI, Guillermo Bormioli, destacó el carácter colaborativo del proceso de elaboración de la estrategia. Indicó que más de 200 actores participaron en el desarrollo de la iniciativa, que incluye más de 180 propuestas de política pública vinculadas al sector energético.

Durante el encuentro también se desarrollaron mesas temáticas vinculadas a energía eléctrica, gas, combustibles líquidos y transición energética. Estos espacios permitieron validar proyectos, analizar restricciones estructurales y avanzar en la identificación de oportunidades de inversión para la Región Litoral.