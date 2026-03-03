Rogelio Frigerio encabezó la entrega de móviles de la Policía y destacó un operativo antidroga

Frigerio en la presentación en la Escuela de Policía.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes en la Escuela de Policía de Paraná una actividad que combinó la incorporación de patrulleros, equipamiento armamentístico y herramientas tecnológicas con la exhibición de un importante cargamento de estupefacientes secuestrado días atrás en el departamento La Paz. La jornada se desarrolló en el marco del 192° aniversario de la institución.

Durante la recorrida por las unidades incorporadas, el mandatario explicó que la inversión ronda los 1.000 millones de pesos y forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la capacidad operativa. “Me mostraron una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos entre unidades nuevas, armas no letales, armas letales y un sistema único en el país”, expresó.

Modernización y planificación presupuestaria

En su exposición, Rogelio Frigerio señaló que en los últimos 24 o 25 meses se incorporaron más de 200 móviles al parque automotor. “Estamos saldando de a poco una deuda de muchísimos años con la policía”, sostuvo, al remarcar que varias unidades tenían una antigüedad significativa.

Consultado sobre el contexto económico, indicó que las decisiones se toman bajo un criterio de administración austera. “Estamos gobernando con los mismos recursos que había en la pandemia”, afirmó, y agregó: “En épocas de vacas flacas, una de las obligaciones que tenemos es la priorización”.

El gobernador explicó que parte de la estrategia consistió en eliminar gastos reservados para redirigir fondos hacia áreas consideradas esenciales, entre ellas la movilidad de la fuerza.

Roncaglia, Frigerio y Claudio González. Foto: Elonce.

Tecnología aplicada a investigaciones

Uno de los anuncios centrales fue la incorporación de un sistema de extracción digital para teléfonos móviles. “Somos la única policía provincial de la Argentina que tiene un sistema para lograr sacar la información de los teléfonos de última generación”, afirmó Rogelio Frigerio, al destacar la relevancia de acceder a datos almacenados en dispositivos electrónicos bajo orden judicial.

El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, amplió ese punto y remarcó la necesidad de anticiparse a las organizaciones delictivas. “No podemos estar detrás de las organizaciones criminales. Hay que ser proactivo y es con tecnología y buen recurso humano”, señaló.

El procedimiento en La Paz

En otro tramo de la conferencia, Roncaglia brindó detalles del operativo realizado en una zona rural del departamento La Paz. Indicó que se incautaron 1.340 kilos de marihuana distribuidos en más de 1.700 paquetes y que el cargamento provenía de Corrientes.

Nuevo vehículos de la Policía de Entre Ríos.

“Dos suboficiales que estaban patrullando decidieron interceptar una camioneta que circulaba por un camino vecinal”, explicó. Tras una persecución, los ocupantes abandonaron el vehículo en una zona de monte y uno fue detenido mientras la investigación continúa.

Según estimaciones oficiales, la sustancia representaría cerca de un millón de dosis. “Es un gran golpe al narcotráfico”, sostuvo el ministro.

En esa línea, Rogelio Frigerio vinculó el resultado con el control territorial. “Uno de los principales objetivos que nos pusimos fue que no entre la droga”, afirmó, al referirse a la vigilancia en rutas y accesos provinciales.

Anuncios salariales y contexto institucional

Durante la conferencia también fue consultado por la situación salarial docente. El mandatario confirmó que se elevará el piso para un maestro recién iniciado a 750.000 pesos y que se otorgará una recomposición de 60.000 pesos vinculada a los meses de enero y febrero. “Vamos a seguir trabajando en el diálogo con los representantes de los trabajadores”, indicó.

El jefe de Policía, Claudio González, valoró el accionar del personal interviniente en el procedimiento y recordó que la fuerza cumple 192 años. “El objetivo que tenemos es combatir la delincuencia, el microtráfico y el narcotráfico”, expresó.

La actividad concluyó con el reconocimiento a los efectivos que participaron en el operativo y con la presentación formal de las unidades y herramientas incorporadas.