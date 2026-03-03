Detienen a un hombre por estafar por casi medio millón de dólares a Aerolíneas Argentinas

La Justicia Federal detuvo este martes a un hombre acusado de haber estafado a Aerolíneas Argentinas mediante una presunta maniobra de manipulación informática en el programa de millas Aerolíneas Plus. El procedimiento incluyó un allanamiento en un domicilio donde se concretó la aprehensión del principal investigado.

La causa se inició tras una denuncia presentada por Aerolíneas Argentinas, que alertó sobre una alteración sistemática del sistema informático entre diciembre de 2023 y enero de 2025. Según la hipótesis fiscal, el imputado habría modificado parámetros técnicos del sistema de compra de millas para adquirirlas a valores considerablemente inferiores a los reales.

Perjuicio económico estimado

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, a Juan Ignacio Veltri se le atribuye la adquisición irregular de 16.595.000 millas. El perjuicio económico estimado para Aerolíneas Argentinas rondaría los 493.800 dólares.

En contraste, el monto abonado por esas millas habría sido de aproximadamente 205.680 pesos, cifra que surge de los registros analizados por los investigadores.

Aerolíneas Argentinas.

Entre los destinos asociados al uso de las millas figuran Ezeiza, Madrid, Roma y Cancún, lo que, según la acusación, evidenciaría una utilización intensiva del beneficio presuntamente obtenido de manera fraudulenta.

Investigación en curso

Durante el allanamiento, personal especializado secuestró elementos considerados de interés para la causa. El detenido quedó imputado por presunta defraudación contra la administración pública mediante la vulneración de un sistema informático, sin descartarse otras figuras como lavado de activos.

En el marco del expediente, unas 50 personas se encuentran bajo análisis para determinar su posible participación como coautores, partícipes o beneficiarios de las millas cuestionadas.

La investigación está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan y del juez Sebastián Casanello, con intervención de la División Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina. La causa se encuentra en etapa de instrucción y busca establecer el alcance total del perjuicio económico y las responsabilidades penales correspondientes.