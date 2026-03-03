Nacimiento múltiple: vaca tuvo tres terneritos

El inusual parto múltiple ocurrió en un establecimiento ubicado a 15 kilómetros de Villa María, en Córdoba. La vaca Holando Argentino dio a luz dos hembras y un macho mediante inseminación artificial. Madre y crías evolucionan de manera satisfactoria.
Un parto múltiple en un tambo sorprendió en la cuenca láctea cordobesa: nacieron trillizos en un establecimiento rural ubicado a 15 kilómetros al sudeste de Villa María, en el departamento General San Martín. La madre, una vaca de raza Holando Argentino, dio a luz dos hembras y un macho, y tanto ella como las crías evolucionaban favorablemente.
El nacimiento se produjo en el establecimiento Monte Chico, propiedad del productor Abel Marinelli, quien confirmó que no es la primera vez que ocurre una situación similar en el tambo.
Según explicó el productor, si bien en otras oportunidades habían registrado partos múltiples, especialmente de mellizos, los nacimientos de trillizos no son habituales dentro de la actividad lechera.
Un caso poco frecuente en la lechería
La vaca había tenido tres partos anteriores y quedó preñada a través de un servicio de inseminación artificial, una práctica que el establecimiento implementa desde 1983 con genética lechera seleccionada.
El productor destacó que la técnica permite mejorar la calidad del rodeo, aunque aclaró que los partos triples son eventos excepcionales dentro de los índices reproductivos habituales.
Desde el establecimiento indicaron que el seguimiento veterinario fue clave para garantizar la buena evolución de la madre y de las crías, que permanecían bajo observación y en buen estado sanitario.
Monte Chico cuenta con unas 500 vacas en ordeñe y produce alrededor de 15.000 litros diarios de leche, lo que lo posiciona como uno de los establecimientos referentes en la zona de la cuenca láctea de Villa María, dio cuenta La Voz.
Los responsables del tambo señalaron que esperan incrementar el volumen de producción en los próximos meses, a medida que se generalicen las pariciones dentro del rodeo.