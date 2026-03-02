Luna de Sangre: Argentina será uno de los mejores lugares para verla

Un eclipse lunar total que es uno de los fenómenos más esperados en el año ocurrirá en la madrugada de este martes y el mismo es conocido popularmente como Luna de Sangre, ya que, la Luna llena se teñirá de tonos rojizos durante más de una hora y Argentina será uno de los mejores lugares para apreciarlo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la Luna estará hasta 82 minutos roja, mientras que el eclipse tendrá más de 5 horas de duración total (sumando fases parciales y penumbrales), será visible desde gran parte del planeta y el fenómeno no volverá a repetirse con estas características al menos por dos años.

En Argentina, el fenómeno podrá observarse en su totalidad desde casi todo el país, siempre que las condiciones climáticas acompañen, por lo cual el territorio nacional es uno de los mejores puntos de observación a nivel mundial.

Durante el evento, la Tierra se interpone entre el Sol y su satélite natural, tras lo cual la Luna entra en nuestra sombra, conocida como umbra y dispersa las longitudes de onda más cortas de la luz, mientras que las longitudes de onda rojas más largas pasan a través de ella, creando tonalidades que irán del rojo oscuro al naranja cobrizo.

“La totalidad será visible al anochecer desde el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primera hora de la mañana en América del Norte y Central y en el extremo occidental de Sudamérica”, según indicó un informe de la NASA.

Los horarios del eclipse lunar total del 3 de marzo

En Tiempo Universal (TU):

Inicio penumbral: 08:44

Inicio parcial: 09:50

Inicio de totalidad: 11:04

Máximo del eclipse: 11:34

Fin de totalidad: 12:02

Fin parcial: 13:17

Fin penumbral: 14:22

En Argentina, Uruguay y Chile:

-Inicio penumbral: 05:44

-Máximo del eclipse: 08:34

-Fin penumbral: 11:22

Recomendaciones para ver la Luna Roja de forma segura

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares no representan ningún riesgo para la vista., pero, aun así, conviene tener en cuenta algunas sugerencias:

Se puede observar a simple vista, sin protección ocular.

Usar binoculares o telescopios permite apreciar mejor los matices de color.

Buscar un lugar con cielo despejado y baja contaminación lumínica mejora la experiencia.

Consultar el pronóstico del tiempo para elegir el mejor punto de observación.

Entre los aspectos más destacados se encuentran:

Una fase total que superará la hora de duración

Excelente visibilidad en el hemisferio Sur

Tonos rojizos intensos en la superficie lunar

Observación segura a simple vista, sin necesidad de protección ocular