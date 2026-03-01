NASA confirma que el eclipse lunar total no se repetirá hasta finales de 2028

En su fase total, será uno de los fenómenos más largos del año. El espectáculo será visible el martes por la mañana desde Norteamérica, Centroamérica y la parte occidental de Sudamérica. Australia y el este de Asia podrán verlo el martes por la noche.
Una luna de color rojo sangre pronto adornará los cielos para un eclipse lunar total, y no habrá otro hasta finales de 2028. El espectáculo será visible el martes 3 de marzo por la mañana desde Norteamérica, Centroamérica y la parte occidental de Sudamérica.
Australia y el este de Asia podrán verlo el martes por la noche. Se podrán ver partes del eclipse, con pequeños fragmentos de la Luna, desde Asia Central y gran parte de Sudamérica, África y Europa quedarán excluidas.
Los eclipses solares y lunares se producen debido a la alineación precisa del Sol, la Luna y la Tierra. Se producen entre cuatro y siete al año, según la NASA.
Los eclipses tienden a sucederse uno tras otro, aprovechando el punto óptimo en las órbitas de los cuerpos celestes. El eclipse total de Luna del martes se produce dos semanas después de un eclipse solar de "anillo de fuego" que deslumbró a personas y pingüinos en la Antártida.
Por qué se ve roja
Durante un eclipse lunar total, la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna llena, proyectando una sombra que cubre la Luna. La llamada luna de sangre se ve roja debido a los fragmentos de luz solar que se filtran a través de la atmósfera terrestre.
El espectáculo se desarrolla a lo largo de varias horas, y la duración total es de aproximadamente una hora. En comparación con un eclipse solar, "el eclipse lunar tiene un ritmo un poco más relajado", dijo Catherine Miller del Observatorio Mittelman del Middlebury College.
Usa una aplicación de pronóstico o cualquier calendario celestial en línea para consultar la hora exacta en tu zona. Sal varias veces al exterior para ver cómo la sombra de la Tierra oscurece la luna, revelando finalmente su órbita rojiza-anaranjada.
"No es necesario estar ahí afuera todo el tiempo para ver las sombras en movimiento", dijo el astrónomo Bennett Maruca de la Universidad de Delaware.
A qué hora será el eclipse lunar total "Luna de Sangre"
El eclipse del 3 de marzo tendrá una duración total aproximada de 5 horas y 39 minutos, considerando todas sus fases. En particular reportes astronómicos y medios populares destacan que la parte más intensa del eclipse (en términos de la intensidad del color rojo visible) rondará los 58 minutos, convirtiendo a este fenómeno uno de los más largos del año.
A continuación, los principales horarios, expresados en Tiempo Universal (TU) de cada una de sus etapas:
-El eclipse penumbral comienza a las 08:44 (TU). Esto es, a las 05:44 en Argentina y Chile; 03:44 en Colombia y Miami; 02:44 en México; 09:44 en España.
-El inicio del eclipse parcial será a las 09:50 (TU). Esto es, a las 06:50 en Argentina y Chile; 04:50 en Colombia y Miami; 03:50 en México; 10:50 en España.
-El comienzo de la totalidad será a las 11:04 (TU). Esto es, a las 08:04 en Argentina y Chile; 06:04 en Colombia y Miami; 05:04 en México; 12:04 en España.
-El punto máximo del eclipse será a las 11:33 (TU). Esto es, a las 08:33 en Argentina y Chile; 06:33 en Colombia y Miami; 05:33 en México; 12:33 en España.
-La totalidad finalizará a las 12:02 (TU). Esto es, a las 09:02 en Argentina y Chile; 07:02 en Colombia y Miami; 06:02 en México; 13:02 en España.
-La fase parcial terminará a las 13:17 (TU). Esto es, a las 10:17 en Argentina y Chile; 08:17 en Colombia y Miami; 07:17 en México; 14:17 en España.
-El final del eclipse será a las 14:22 (TU). Esto es, a las 11:22 en Argentina y Chile; 09:22 en Colombia y Miami; 08:22 en México; 15:22 en España.
Cómo verlo de manera segura
Por suerte, a diferencia de los eclipses solares, no se necesita ningún tipo de protección especial para observar un eclipse lunar y es completamente seguro mirarlo a simple vista.
Para quienes están en el camino, no es necesario ningún equipo especial para observar: solo una vista clara y sin nubes del cielo.