Video: un therian fue filmado en una plaza de Concepción del Uruguay

Un joven que se identifica como therian fue filmado en Plaza Ramírez mientras otras personas le tomaban fotos. El fenómeno, que creció en redes sociales, volvió a despertar curiosidad y debate en Entre Ríos.
Un therian fue grabado en las últimas horas en la Plaza Ramírez, en pleno centro de Concepción del Uruguay, mientras dos personas le tomaban fotografías y registraban videos con sus teléfonos celulares. Las imágenes comenzaron a circular y generaron comentarios en redes sociales.
Según se informó, semanas atrás se había anunciado una “Juntada Therian” para el mes de febrero en ese mismo espacio público, pero la convocatoria fue suspendida y finalmente no se realizó. No obstante, la presencia de uno de estos jóvenes en la plaza volvió a poner el tema en agenda.
El registro fue captado por un seguidor del medio La Pirámide, quien difundió las imágenes en las que se observó al individuo caracterizado y en actitud vinculada a esta identidad.
¿Qué es ser therian?
Los therians son personas que manifiestan experimentar una conexión interna, psicológica o espiritual con un animal específico, al que consideran parte de su identidad. En muchos casos, esa identificación se expresa mediante conductas simbólicas, vestimenta o accesorios vinculados al animal con el que se sienten representados.
El fenómeno ganó visibilidad donde jóvenes comparten experiencias personales, relatos y contenidos relacionados con esta forma de autopercepción. A partir de esa exposición, la temática comenzó a instalarse en el debate público.
Si bien para algunos sectores genera sorpresa o cuestionamientos, especialistas en salud mental señalaron que, en la mayoría de los casos, no se trata de un trastorno psicológico, sino de un proceso de exploración personal y construcción de identidad.