Piden ayuda para la familia que perdió todo tras el incendio de dos cabañas

Un incendio arrasó este miércoles con dos cabañas ubicadas en el barrio Villa Sol, sobre calle 20 del Oeste Norte, y dejó a una familia con pérdidas totales. El fuego avanzó con rapidez y consumió por completo las viviendas, provocando que los damnificados quedaran únicamente con la ropa que llevaban puesta.

El siniestro se desató ayer y generó escenas de angustia entre vecinos, que intentaron colaborar mientras las llamas destruían todo a su paso. A pesar de los esfuerzos, el daño fue absoluto: muebles, ropa, electrodomésticos y objetos personales quedaron reducidos a cenizas.

Piden ayuda para la familia que perdió todo tras el incendio de dos cabañas

La tragedia colocó a la familia en una situación de extrema vulnerabilidad, sin un techo donde resguardarse ni elementos básicos para afrontar los próximos días.

Pérdidas totales tras el incendio

Luego del incendio que destruyó su hogar en Concepción del Uruguay, la familia comenzó a solicitar ayuda a la comunidad para poder reconstruir su vida. Según se informó, necesitan con urgencia ropa para mujer en talles 42/44 y para hombre en talles 44/46.

También requieren calzado para hombre en talles 43/44 y para mujer en talles 37/38. A esto se suman muebles, camas, colchones, frazadas, utensilios básicos del hogar y elementos de higiene personal.

El impacto no fue solamente material. En cuestión de minutos, perdieron el espacio donde construían su día a día y los recuerdos que guardaban en cada rincón de su casa, dio cuenta La Pirámide.

Cómo colaborar con la familia afectada

Las personas que deseen ayudar pueden acercar donaciones a Estrada 1840 o directamente al domicilio afectado, en 20 del Oeste Norte 217, en el barrio Villa Sol de Concepción del Uruguay.

Además, se habilitó el número telefónico 3442 519880 para coordinar la entrega de ayuda y recibir información sobre las necesidades más urgentes.

Desde el entorno de la familia remarcaron que cada colaboración, por pequeña que sea, representa un paso importante en este difícil camino hacia la reconstrucción. En medio del dolor, la solidaridad de la comunidad aparece como la principal esperanza para volver a empezar.