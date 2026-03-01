 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Gualeguaychú

Frenó por un reductor de velocidad y lo chocaron desde atrás

El choque ocurrió alrededor de las 4 frente al complejo termal sobre ruta 42, cerca de Gualeguaychú, en la zona de reductores de velocidad. Una mujer sufrió lesiones tras ser impactado el vehículo en el que circulaba

1 de Marzo de 2026
Una mujer resultó con lesiones tras un choque ocurrido durante la madrugada frente al complejo termal ubicado sobre ruta 42, cerca de Gualeguaychú. El siniestro se registró alrededor de las 4, en la zona de reductores de velocidad, cuando un automóvil fue impactado desde atrás por otro vehículo que circulaba en el mismo sentido.

 

Según la información brindada por fuentes intervinientes, el hecho se produjo cuando uno de los rodados disminuyó la marcha al llegar a los lomos de burro instalados en el sector. En ese momento, fue colisionado en su parte trasera por otro automóvil, lo que generó el impacto.

Como consecuencia del choque, una mujer sufrió heridas. Fue asistida en el lugar por los servicios de emergencia y, de acuerdo a lo informado, no fue necesario su traslado a un centro de salud.

 

Intervención de los equipos de emergencia

Tras el aviso del siniestro, acudió una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios, que colaboró en la asistencia preventiva y en la verificación del estado de los vehículos involucrados.

 

Asimismo, efectivos policiales trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes, con el objetivo de establecer la mecánica del choque y las responsabilidades.

 

