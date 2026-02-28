Jorge Rojas hizo bailar al público en la 5° Fiesta Provincial del Guiso en El Pingo

Con Jorge Rojas, cierra la quinta edición de la Fiesta Provincial del Guiso

El Pingo, un pequeño pero vibrante municipio de la provincia, celebró este sábado la 5° Fiesta Provincial del Guiso. Fue una noche inolvidable, llena de sabores, música y tradición.

La noche de la Fiesta Provincial del Guiso se transmitió en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Laura Rupp, intendenta de El Pingo, dialogó con Elonce y compartió todos los detalles sobre el evento. “Después de dos fechas suspendidas, creemos que esta vez la tercera es la vencida. Esperamos a todos a partir de las 18 para disfrutar de una celebración que se programa todo el año desde nuestro municipio, con un equipo increíble”, explicó.

La Fiesta Provincial del Guiso trasciendió las fronteras locales. Este año, contó con la participación de 50 equipos de cocineros que compitieron en simultáneo, sumando 150 personas que demostraron su talento culinario. “Tenemos concursantes de todo el país, lo que ha logrado posicionar a la fiesta a nivel provincial e incluso nacional”, destacó Rupp. Además de los guisos, más de 80 puestos de artesanos, microemprendedores e instituciones locales estuvieron presentes para ofrecer sus productos.

El guiso, considerado una comida casera por excelencia en Argentina, fue el protagonista del evento. Rupp destacó la creatividad de los participantes que, año tras año, se reinventan con recetas innovadoras sin perder el toque tradicional que evoca los sabores de la infancia.

“Es impresionante la creatividad de los cocineros. El guiso es una comida noble, quién no ha comido un guiso en alguna oportunidad, es el plato que invita a los amigos y sobre todo, en estos tiempos tan difíciles”, comentó.

Las propuestas musicales

En el escenario principal se presentaron bandas de renombre, que ofrecieron una amplia variedad de géneros musicales. “Vamos a tener a La Contra, El Tigre Ariel, Francisco Cuestas y Los Musiqueros Entrerrianos, Sexy Fango con su rock internacional, Nahuel Borrá con la chamarrita, y un espectáculo de Malambo de la provincia de Buenos Aires”, detalló la intendenta. El broche de oro fue la actuación de Jorge Rojas.

Jorge Rojas y las canciones que lo han conectado con el público

El artista brindó un espectacular show con canciones que incluyeron reconocidos temas de su trayectoria como "Sayera"; "Olvida que te he amado"; "Por primera vez"; "El secreto de tu vida" y "De eso se trata".

En la previa al show, indicó: “Cuando llega la temporada de festivales elegimos los clásicos, con las que nos hemos conectado hace mucho tiempo, que la gente tiene la nostalgia de escuchar”.

Consultado sobre su gusto por la cocina, destacó: “Cuando tengo tiempo sí, me gusta, aprendí mucho sobre la comida regional del norte”.

En este sentido, aprovechó para hablar sobre sus otros proyectos, alejados de la música y se refirió a su emprendimiento de vinos. “Hace mucho tenía ganas de hacerlo, es una experiencia muy linda. Están muy ricos los vinos, es muy nuevo y pronto llegarán a la zona a través de la venta online”, señaló.

Un gran marco de público esperó con ansias la presentación del artista folklórico que año a año renueva su apuesta por la provincia de Entre Ríos y su fidelidad a "Las Rojitas" entrerrianas.

La Contra llevó todo el ritmo cumbiero con populares temas

Con más de 25 años de trayectoria, el grupo santafesino se presentó con canciones reconocidas en el repertorio nacional.

Tal fue el caso de temas como "Adicto a tu piel" y "En la Orilla de mi cama". Sonaron también "Manos de tijera" y "No me enseñaste".

Pont A Bailar y una presentación a pura cumbia

5ª Fiesta Provincial del guiso El Pingo 2026 - Pont a bailar

Tras una gran presentación en la Fiesta Nacional del Mate, el conjunto oriundo de Paraná puso a bailar al público al ritmo de icónicas canciones de la movida cumbiera y tropical.

En el repertorio sonaron canciones de Karina La Princesita y también de Rodrigo, como así también de Eddie Santiago.

La presentación de La Clásica

5ª Fiesta Provincial del Guiso El Pingo 2026 - La Clásica

Con el ritmo del rock, el grupo llevó grandes clásicos y toda la energía del género.

El conjunto oriundo de Hasenkamp volvió a subirse al escenario, luego de su presentación en 2022 en la Fiesta Provincial del Guiso.

El Tigre Ariel

El cantante de Santa Elena llevó todo el ritmo del cuarteto al escenario mayor de El Pingo.

El Tigre Ariel

El Tigre Ariel

Para quienes asistirán al evento, Rupp recomendó llevar un sillón, el mate y, por supuesto, un abrigo, ya que la noche podría refrescar. “A partir de las 18 ya se puede ingresar al predio y disfrutar de los primeros fuegos y la puesta en escena gastronómica. A las 19:30 comenzarán los espectáculos”, afirmó.

El Tigre Ariel

La presentación de Sexyfangos

Con su tributo a Virus, el conjunto hizo bailar al público al ritmo del rock.