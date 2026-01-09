"Nos encanta, es muy amoroso con sus fans", sostuvieron las seguidoras de Jorge Rojas 

REDACCIÓN ELONCE
Las admiradoras del cantante ocuparon gran parte de la platea frente al escenario del Campo Martín Fierro. Llegaron desde Santa Elena, Strobel, Firmat y Buenos Aires para disfrutar del espectáculo del artista.
En el marco de la 54° edición del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante, Elonce dialogó con fanáticas de Jorge Rojas en la previa de su espectáculo musical.
Mariela, fanática del reconocido artista, junto a sus amigas aguardan la llegada de Rojas en la platea con un cartel que reza el nombre del cantante y "te amamos". "Venimos en grupo todas las noches, somos de Diamante", indicó. En tanto, otra joven destacó que "desde chiquita" escucha a Jorge Rojas.
"Somos fanáticos del festival, venimos de Buenos Aires y estamos celebrando el cumpleaños de mi hija mayor", marcó el padre de la joven.
Graciela, de Santa Elena, destacó: “Viajamos dos horas y media, vinimos a verlo a Jorge Rojas, hace años que lo seguimos, mi hija me acompaña. El domingo nos toca Abel. Vamos y venimos”.
“Me encanta, es muy amoroso con sus fans. Esta vez no lo vimos pero siempre podemos acercarnos y hablar. Hace 15 años que lo seguimos”, señaló la hija de la mujer.
Otra mujer, oriunda de Firmat, Santa Fe, expresó que sus padres son diamantinos. Sin embargo, la joven trabaja en cruceros, lo que explica su tonada casi española. "Estoy por todas partes trabajando, acabo de bajar del crucero, venía de Estados Unidos y del Caribe y me vine a visitar a mis padres a Firmat y me trajeron al festival de su tierra. Hacía muchos años que no venía. Me volví a encontrar con el festival en este momento y lo veo muy lindo, renovado, el predio está limpio, mantenido. Los números artísticos me impresionaron para bien", enumeró.
Además, la familia de la joven es cercana al cantante Valentín Fernández, que se presentó más temprano en el escenario mayor del Campo Martín Fierro.
Otro joven, Bruno, bailarín del Ballet Ancat, destacó que la oportunidad de presentarse sobre el escenario del Festival de Diamante fue una gran oportunidad. "Me encantó", destacó y señaló que le gusta Jorge Rojas. La mamá del niño indicó: "Lo que más me gusta de Jorge son sus canciones, son muy emotivas".
En el predio también están presentes fanáticas del artista, oriundas de Strobel.
Por otro lado, Adriana Walter es de San Benito y asistió al evento junto a sus primas y a una amiga. “No nos paraba ni la lluvia ni nada. La estamos pasando genial”, remarcó. “Somos Rojeras. Esperamos que Jorge brinde un gran espectáculo, lo vimos acá en Diamante cuando se fue de Los Nocheros, cuando se presentó como solista. Lo sigo a todas partes, incluso voy a ir a El Pingo. Es un tremendo artista”.
Y expresó con gracia: "Quiero una foto con él, no pido mucho, tengo un cartelito también".