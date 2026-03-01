"Elegimos cantar los clásicos con los que hemos conectado hace tiempo", dijo Jorge Rojas en la Fiesta Provincial del Guiso

En el marco de su presentación en la 5° Fiesta Provincial del Guiso en El Pingo, Jorge Rojas dialogó con Elonce y señaló su felicidad “por este verano hermoso que estamos viviendo”.

Las noches de la Fiesta Provincial del Guiso se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Sobre el show que brindará, indicó: “Cuando llega la temporada de festivales elegimos los clásicos, con las que nos hemos conectado hace mucho tiempo, que la gente tiene la nostalgia de escuchar”.

Consultado sobre su gusto por la cocina, destacó: “Cuando tengo tiempo sí, me gusta, aprendí mucho sobre la comida regional del norte”.

En este sentido, aprovechó para hablar sobre sus otros proyectos, alejados de la música y se refirió a su emprendimiento de vinos. “Hace mucho tenía ganas de hacerlo, es una experiencia muy linda. Están muy ricos los vinos, es muy nuevo y pronto llegarán a la zona a través de la venta online”, señaló.

"Su música nos refleja como país", destacan fanáticas de Jorge Rojas en El Pingo

Elonce dialogó con el público presente en el predio donde se desarrolla la 5° Fiesta Provincial del Guiso en El Pingo. En ese sentido, entre quienes ya se ubicaron en el predio están “Las Rojitas”, apodo que reciben las fanáticas de Jorge Rojas, quien se presentará esta noche en la fiesta.

Dos mujeres, seguidoras del cantante, contaron que viajaron desde Villa Constitución, Santa Fe, para verlo. “Todas las veces que podemos seguirlo a Jorge, lo hacemos. Lo seguimos desde los 20 años, cuando estaba con Los Nocheros”, contaron.

“Ahora que es solista, con más razón lo seguimos. Nos gusta su sencillez, su humildad, su música, que nos refleja como país, como la cultura que es el folklore, que es lo nuestro”, destacó una de las mujeres.

En tanto, la otra seguidora valoró: “Me gusta como persona, me encanta la humildad que tiene, los temas son uno mejor que el otro”.

Ambas fanáticas llegaron el viernes y pernoctaron en María Grande. Este sábado llegaron al predio a las 15:00.

Por otro lado, “Las gurisas de Jorge Rojas”, un grupo de mujeres de Hasenkamp fanáticas del cantante, se presentó con una bandera colorida. Una de las integrantes explicó ante Elonce que esperan al artista con muchas ansias. “Lo hemos visto en muchos recitales pero es la primera vez que venimos con bandera y regalos”, indicó.

"Nos llamamos así porque en Buenos Aires son ‘pibes’ y nosotras somos ‘las gurisas’", dijo con una sonrisa, orgullosa de su entrerrianía. “Fuimos a Paraná, a Viale a verlo. Nos gustan sus canciones, su interpretación, su forma de ser, la solidaridad, la caridad”, agregó.

Una adolescente señaló que “es nueva” en el grupo. “No escuché ninguna canción de Jorge Rojas pero lo amo”, dijo.