"Su música nos refleja como país", destacan fanáticas de Jorge Rojas en El Pingo

Elonce dialogó con el público presente en el predio donde se desarrolla la 5° Fiesta Provincial del Guiso en El Pingo. En ese sentido, entre quienes ya se ubicaron en el predio están “Las Rojitas”, apodo que reciben las fanáticas de Jorge Rojas, quien se presentará esta noche en la fiesta.

Dos mujeres, seguidoras del cantante, contaron que viajaron desde Villa Constitución, Santa Fe, para verlo. “Todas las veces que podemos seguirlo a Jorge, lo hacemos. Lo seguimos desde los 20 años, cuando estaba con Los Nocheros”, contaron.

“Ahora que es solista, con más razón lo seguimos. Nos gusta su sencillez, su humildad, su música, que nos refleja como país, como la cultura que es el folklore, que es lo nuestro”, destacó una de las mujeres.

En tanto, la otra seguidora valoró: “Me gusta como persona, me encanta la humildad que tiene, los temas son uno mejor que el otro”.

Ambas fanáticas llegaron el viernes y pernoctaron en María Grande. Este sábado llegaron al predio a las 15:00.

Una mujer oriunda de Galarza contó que probó el guiso con carne y con fideos tirabuzón.

Por otro lado, “Las gurisas de Jorge Rojas”, un grupo de mujeres de Hasenkamp fanáticas del cantante, se presentó con una bandera colorida. Una de las integrantes explicó ante Elonce que esperan al artista con muchas ansias. “Lo hemos visto en muchos recitales pero es la primera vez que venimos con bandera y regalos”, indicó.

"Nos llamamos así porque en Buenos Aires son ‘pibes’ y nosotras somos ‘las gurisas’", dijo con una sonrisa, orgullosa de su entrerrianía. “Fuimos a Paraná, a Viale a verlo. Nos gustan sus canciones, su interpretación, su forma de ser, la solidaridad, la caridad”, agregó.

Una adolescente señaló que “es nueva” en el grupo. “No escuché ninguna canción de Jorge Rojas pero lo amo”, dijo.

