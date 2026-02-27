La localidad de San Gustavo celebrará su 137º aniversario con un gran festival

REDACCIÓN ELONCE
La localidad de San Gustavo festejará su aniversario el 14 de marzo con un festival de destrezas y jineteadas, como también importantes shows en vivo. "Es una fiesta que está instaurada en la región. Cada año, la gente nos vuelve a elegir", indicaron a Elonce.
San Gustavo, un pintoresco pueblo de 3.000 habitantes ubicado en el departamento La Paz, en el norte de la provincia de Entre Ríos, se prepara para vivir una fiesta única con motivo de su 137º aniversario. Desde hace 15 años, esta celebración se ha convertido en un evento esperado por miles de personas que llegan desde diferentes rincones de la región.
César Simino, intendente municipal, y Cintia Pérez, encargada del área de Cultura, brindaron todos los detalles sobre las actividades que tendrán lugar el próximo 14 de marzo en el polideportivo local.
“San Gustavo es un pueblo tranquilo, y vamos a recibir a todos muy bien. Somos más de 70 personas trabajando en la organización y ajustando los últimos detalles. Ya nos quedan 15 días para la fiesta, que es muy esperada en la zona”, señaló Simino. El evento, que este año coincide con el aniversario exacto de la localidad, promete ser una celebración de gran magnitud.
La jornada comenzará a las 10 de la mañana con el acto oficial en la plaza principal. Luego, los asistentes se trasladarán al polideportivo, donde se llevarán a cabo las destrezas criollas y la jineteada. Este año, los jinetes campeones nacionales de Jesús María, como Ramón Córdoba, Joaquín Criollo y Ulises de Daporta, participarán de la competencia. “Va a ser una gran jineteada, con montas especiales y la presencia de los campeones nacionales”, explicó Pérez.
Por la noche, San Gustavo vivirá un festival con artistas de primer nivel. "Es una fiesta que está instaurada en la región. Cada año, la gente nos vuelve a elegir. Vienen de Paraná, Santa Fe, Córdoba, y hasta de Buenos Aires", destacó el intendente. Además de la música en vivo, el evento contará con la participación de más de 20 emprendedores y artesanos locales, quienes pondrán a disposición productos regionales. “Las fiestas populares como estas activan la economía de nuestra ciudad y son muy importantes para todos", agregó Simino.
Para aquellos que deseen quedarse durante el fin de semana, el municipio ha dispuesto diversas opciones de alojamiento. “Estamos trabajando junto a La Paz y con el área de Turismo para ofrecer cabañas y casas a los visitantes”, comentó Pérez. Incluso hay opciones de alojamiento en la propia ciudad, gracias al registro de vecinos que han abierto sus puertas a quienes lleguen desde otras localidades. Además, la ciudad de La Paz, que cuenta con termas, se suma a la propuesta para aquellos que deseen prolongar su estadía.
Las entradas para el evento pueden adquirirse a través de la plataforma Simple Pass, y hay disponibilidad en puntos de venta locales. La organización destacó la gran demanda de entradas anticipadas, ya que la fiesta atrae a miles de personas de distintas provincias.
En cuanto a la música, la grilla de artistas es variada y promete hacer bailar a todos. Entre los grupos confirmados se encuentran “Rumba Chamamecera”, "Los del Solar", “Pasión Campera”, y “Vikingo Correa”, reconocido por su show de chamamé. Además, uno de los mayores atractivos será la presencia de “Palmae”, quienes harán vibrar al público con su inconfundible cumbia. "Van a ser parte de un gran show. Los Palmeras prometen una presentación que va a dejar a todos bailando hasta el amanecer", afirmó Pérez.
“Estamos orgullosos de nuestra fiesta y los esperamos a todos el 14 de marzo”, concluyó Simino. Elonce.com