Relanzaron programa de buenas prácticas lecheras para mejorar la producción en Entre Ríos

Autoridades provinciales relanzaron el programa de buenas prácticas lecheras, con diagnóstico inicial en 50 tambos y el objetivo de mejorar volumen, calidad y sustentabilidad en la producción, registró Elonce.
Relanzaron el programa de buenas prácticas lecheras para mejorar la producción en Entre Ríos durante una jornada realizada este viernes en el Mirador TEC, en Paraná, con la participación del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el director de Producción Animal, Martín Sieber; el coordinador de lechería, Horacio Jaureguiberry; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho; y representantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y del sector productivo.
El programa, que ya contaba con un año de prueba piloto, fue relanzado con el objetivo de ampliar su alcance y consolidar mejoras en volumen y calidad de leche en la provincia.
“Estas jornadas son muy importantes, es un proyecto que ya está en marcha, lo que hacemos hoy es un relanzamiento para expandirlo”, señaló Bernaudo, quien explicó a Elonce que la iniciativa apuntó a fortalecer la productividad y el arraigo en el sector tambero.
Diagnóstico en 50 tambos
En esta primera etapa se trabajó con 50 tambos de la provincia, donde equipos técnicos realizaron auditorías, diagnósticos y planes de mejora.
“Vamos a contar con el diagnóstico de 50 tambos de la provincia en cuestiones productivas, en deficiencias y fortalezas, en calidad de leche, agua y suelo”, explicó Sieber.
El programa incluyó un sistema de evaluación mediante checklist para detectar necesidades y establecer estrategias de mejora a corto, mediano y largo plazo. Según indicaron los coordinadores, el diagnóstico permitió identificar oportunidades de financiamiento y asistencia técnica.
Jaureguiberry, por su parte, destacó la participación de productores jóvenes: “Se han sumado muchos productores de baja edad y fueron los que más se incentivaron para el trabajo”.
Sustentabilidad y nuevas herramientas
Entre las herramientas previstas para la próxima etapa se mencionaron capacitaciones, asistencia técnica y posibles aplicaciones tecnológicas para facilitar la gestión productiva.
“La producción sustentable es un eje primordial dentro de las políticas de la secretaría y el área lechería está marcando la punta, porque está logrando arrancar y llevar un plan integral en el tema de buenas prácticas, pero queremos que esto se extienda a todas las producciones de la provincia”, afirmó Boc-Ho.
Desde la UNER resaltaron la articulación público-privada. Investigadores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias participaron en el relevamiento y elaboración de los diagnósticos.
“Cinco auditores llegaron a 50 tambos que hicieron un chequeo, elaboraron un diagnóstico y un plan de mejora que ha sido capitalizado por esos establecimientos”, indicaron desde la coordinación técnica.
El programa de buenas prácticas lecheras en Entre Ríos continuará con la incorporación de otros 50 tambos y buscará consolidar mejoras en calidad, índices productivos y reproductivos en el sector.