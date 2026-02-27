Gremios y organizaciones sociales marcharán contra la reforma laboral

Gremios y organizaciones sociales nucleados en la Multisectorial de Entre Ríos se movilizarán este viernes en Paraná en rechazo al proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso de la Nación.

La convocatoria se enmarca en la Jornada Nacional de Lucha definida ante el tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Senadores, luego de las modificaciones introducidas la semana pasada en Diputados. Según se informó, la concentración será a las 17:30 frente a la Caja de Jubilaciones de la provincia, en la esquina de Andrés Pazos y Corrientes, y desde allí se marchará hacia Casa de Gobierno.

La decisión de realizar la protesta fue adoptada el miércoles pasado durante un encuentro desarrollado en la sede sindical de ATE, donde se coordinaron los detalles organizativos y la modalidad de la jornada.

Continuidad de acciones previas

Desde la Multisectorial indicaron que la movilización forma parte de una serie de acciones que ya se llevaron adelante en Paraná durante las votaciones anteriores del proyecto en ambas cámaras legislativas nacionales.

La jornada busca visibilizar el rechazo de distintos sectores sindicales y sociales a la reforma laboral y expresar su posicionamiento en simultáneo con el debate parlamentario en la Cámara Alta.

Plan de lucha y agenda gremial

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, remarcó la importancia de sostener la unidad en las calles y vinculó la movilización con las próximas instancias del calendario gremial, indicó APF.

Según señalaron desde la organización, la convocatoria apunta a mantener activo el plan de lucha y a reforzar la presencia de los trabajadores y trabajadoras en el espacio público frente al avance del proyecto en el Congreso.