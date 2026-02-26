Inédito: la UNER presentó fórmulas únicas para Rectorado y facultades

REDACCIÓN ELONCE
La Universidad Nacional de Entre Ríos transita la etapa final del proceso electoral con listas únicas para el Rectorado y las nueve facultades. El hecho fue calificado como inédito y resultado de amplios consensos internos frente al escenario nacional.
La renovación de autoridades en la UNER marcó "un hecho inédito en sus más de 50 años de historia institucional, con la presentación de fórmulas únicas, tanto para el Rectorado, como para las nueve unidades académicas que integran la Universidad Nacional de Entre Ríos", señaló la alta casa de estudios en un comunicado enviado a este medio.
Según consideraron, "el proceso culminó tras meses de diálogo, intercambio de perspectivas y construcción colectiva entre los distintos sectores de la comunidad universitaria".
Según el comunicado oficial difundido por la casa de estudios, "la fórmula para el Rectorado fue respaldada por la totalidad de las facultades, lo que reflejó un amplio consenso político", en el marco del proceso electoral en marcha para el período 2026-2030.
Desde la institución destacaron que este escenario expresó, "la madurez política alcanzada por la comunidad universitaria y la consolidación de un proyecto común que integró identidades plurales y trayectorias diversas, en torno a una visión compartida de universidad pública, democrática y de calidad", sostuvieron.
Unidad en la diversidad
"En el contexto de la actual coyuntura nacional, que plantea desafíos significativos para el sistema universitario público, las distintas expresiones políticas que integran la vida institucional coincidieron en la necesidad de sostener una posición común en defensa de la calidad educativa y del bienestar de la comunidad universitaria", opinaron las autoridades según el escrito.
Asimismo, remarcaron la importancia de "garantizar el desarrollo pleno de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, a través del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario".
"Sin dejar de lado matices ni pertenencias, las y los participantes reafirmaron que la unidad en la diversidad resultó una condición necesaria" para atravesar esta etapa y proyectar el crecimiento institucional de la Universidad Nacional de Entre Ríos en los próximos años.
Presentación de fórmulas y encuentros institucionales
El miércoles 25 de febrero se presentaron, oficialmente las fórmulas que liderarán el mandato 2026-2030, una vez finalizado el proceso electoral. Al día siguiente, el jueves 26, se realizó un encuentro en Villaguay entre las y los candidatos a Decanatos y Rectorado, en el marco de la inauguración de un nuevo pabellón de aulas.
La instancia se sumó a una serie de reuniones desarrolladas en los últimos meses, en las cuales "se acordó avanzar en la construcción de consensos amplios que permitan fortalecer institucionalmente a la Universidad frente al escenario actual", contaron en el comunicado.
Del encuentro participaron, además de quienes integran las fórmulas oficializadas, el rector y la vicerrectora actuales, Andrés Sabella y Gabriela Andretich, respectivamente; el ex rector Jorge Gerard; decanas y decanos en ejercicio; y funcionarias y funcionarios de la Universidad y de las distintas facultades.
Autoridades que asumirán en 2026
La conformación de las fórmulas, "sintetizó un proceso de construcción política orientado a fortalecer la institucionalidad, consolidar acuerdos estratégicos y reafirmar el compromiso colectivo con el presente y el futuro" de la Universidad Nacional de Entre Ríos, argumentaron desde la UNER.
De acuerdo con el cronograma establecido en el régimen electoral, una vez conformados los consejos directivos y la Asamblea Universitaria, las nuevas autoridades asumirán el 22 de abril en el caso de las facultades y el 10 de mayo en el caso del Rectorado.
La fórmula para el Rectorado estará encabezada por Juan Manuel Arbelo como rector y María Carla Mántaras como vicerrectora. En las facultades, las autoridades electas serán: José Antonio Dorati y María Tulia Aizaga en Bromatología; Mariano Fabio Saluzzio y Alejandra Cecilia Kemerer en Ciencias Agropecuarias; Javier Coulleri y Eduardo Esteban Gutiérrez en Ciencias de la Administración; Daniel Luis Capodoglio y Mariana Lagadari en Ciencias de la Alimentación; Aixa Boeykens y Bárbara Isabel Correa en Ciencias de la Educación; Gregorio Pablo Etcheverry y Ricardo Raúl Azario en Ciencias de la Salud; Nicolás Horacio Brunner y Judith Evangelina Tista en Ciencias Económicas; Andrés Alberto Naudi y Celina Bratovich en Ingeniería; y María Rosana Pieruzzini junto a Juan Rubén Zabinski en Trabajo Social.
De esta manera, "la renovación de autoridades en la UNER quedó encaminada hacia una nueva etapa institucional, con un esquema de conducción respaldado por amplios consensos internos y orientado a sostener la defensa del sistema universitario público en un contexto nacional desafiante", señalaron en el comunicado enviado a este medio.