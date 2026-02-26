Campedrinos a la final de Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar: cómo votarlos

El dúo bonaerense va en búsqueda de la Gaviota, el premio mayor, en Chile

Tras una magnífica presentación en el escenario mayor del Festival Nacional de Jineteada y Folklore en Diamante en enero de este año, este 26 de febrero el dúo argentino Campedrinos se presenta en la final del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en la emblemática Quinta Vergara, Chile, con la misión de conquistar al temido “Monstruo” y dejar en lo más alto la bandera de la música de raíz.

Sergio Prada y Agustín Fantili llegan a la instancia decisiva con “La Zamba”, una propuesta que combina tradición y modernidad, y que logró destacarse en la competencia folclórica del festival chileno.

Cómo votar a Campedrinos en Viña del Mar

El voto del público es determinante. Para que la Gaviota cruce la cordillera, el puntaje clave es el máximo.

Paso a paso para votar:

- Ingresar a la web oficial: www.mega.cl desde el celular o la computadora.

- Iniciar sesión con una cuenta de Gmail (condición obligatoria para que el voto sea válido).

- Cuando aparezca Campedrinos en competencia, seleccionar el puntaje máximo: 7.

El voto solo puede emitirse mientras están en el escenario, entre las 21.30 y las 00 horas (horario de Argentina y Chile).

La presentación del dúo en Diamante 2026

El pasado 13 de enero, en el marco del Festival Nacional de Jineteada y Folklore en la localidad entrerriana, el dúo de Campana y San Pedro expresó: “Es una alegría y un placer venir a este festival. Hace unos 10 años nos abrían las puertas para venir. Es hermoso estar en un festival tan importante para la Argentina. Vinimos a disfrutar y esperemos que ustedes también”.

Campedrinos en Diamante en enero de 2026

En otro momento del show los jóvenes cantantes recordaron su infancia, cuando aún se utilizaban los cassettes. Una de las canciones que más escuchaban era “Te Quiero” de José Luis Perales. “Cuando grabamos nuestro disco quisimos hacer este tema para cantarlo con la gente en los shows”, dijeron antes de interpretarla.

Campedrinos en Diamante en enero de 2026

“También aparecían personas que le cantaban al Paraná. Hoy seguramente cuando lo escuchemos se nos va a piantar un lagrimón. Aún hoy seguimos escuchando sus canciones, del maestro Horacio Guarany, a quien le rendimos un pequeño homenaje. Pero vamos a dejarlo a él mismo hablar”, sostuvieron antes de presentar un video del histórico cantante donde habla de la vida, la generosidad y el amor. Así, entonaron las melodías de “Si se calla el cantor”.

Campedrinos en Diamante en enero de 2026

Además, comentaron sobre la elección del grupo para participar en el Festival de Viña del Mar, al que postularon con la canción “La Zamba”.