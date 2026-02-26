Jóvenes emprendedores proyectan el 2026 con foco en innovación y redes

Jóvenes emprendedores proyectan el 2026 con nuevas rondas de negocios, más integración regional y herramientas digitales. Durante el programa GPS destacaron el trabajo colaborativo y el impulso al sector pyme.
Jóvenes emprendedores proyectan el 2026 con una mirada puesta en la innovación, el trabajo en red y el fortalecimiento del sector privado. La iniciativa fue presentada este jueves durante el programa GPS, donde referentes del espacio detallaron los desafíos actuales y los objetivos para el próximo año, en un contexto económico que calificaron como complejo pero lleno de oportunidades para quienes apuestan al crecimiento conjunto.
Durante la entrevista, remarcaron que el comienzo del año estuvo marcado por un escenario económico que “arranca bastante lento en cuestión económica”, aunque sostuvieron que la clave es mantener una actitud constructiva. “Pero vamos por la positiva, tratar de entre todos ir encontrando soluciones”, expresaron, al analizar el panorama actual.
En ese sentido, señalaron que la experiencia acumulada permite anticipar dificultades, pero también planificar estrategias. “Todos ya sabemos los problemas se pueden profundizar o no, pero más o menos sabemos lo que pasa”, afirmaron, al destacar la importancia de la previsión y la articulación entre pares.
Ronda de negocios y expansión regional
Uno de los hitos recientes fue la ronda de negocios realizada en diciembre pasado en Sala Mayo, donde participaron 88 empresas. “Fue increíble. En un mes se hizo todo”, destacaron. Para este año, el objetivo es redoblar la apuesta y ampliar la convocatoria.
Según adelantaron, existe una propuesta para “duplicar la cantidad de empresas para este año” e incluso avanzar con una modalidad compartida con otra provincia. “Tengo una propuesta de llevarlo, duplicar la cantidad de empresas para este año y esta todavía no firmé, por eso lo pongo en el aire en hacerlo en Santa Fe y que se haga entre las entidades un año y un año en cada en cada lugar”, explicaron.
La organización forma parte del Centro Comercial e Industrial y se vincula con la Federación Económica provincial y con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa a nivel nacional. Desde el sector joven, apuntan a consolidar un espacio de intercambio y acompañamiento.
Herramientas, digitalización y nuevos desafíos
Entre los objetivos centrales, mencionaron la necesidad de brindar herramientas concretas a los empresarios jóvenes. “La de jóvenes es una dar a conocer que hay otros que están en la misma que vos y que te pueden dar una mano o hacer vínculos comerciales y después la otra ser una caja de herramienta aggiornada al momento”, manifestaron.
Asimismo, reconocieron que uno de los desafíos fue revertir la falta de participación generacional dentro de las instituciones empresarias. “Me tocó rearmar todo eso y creo que estamos llevando eso con propuestas de acción reales y concretas”, señalaron.
En cuanto a los sectores más afectados, mencionaron la indumentaria, la construcción y los rubros vinculados. “Lo que es ropa, construcción, todo lo que es anexo a construcción, la parte de muebles, que es lo que me toca a mí, nosotros vamos pegados a la construcción”, indicaron.
También remarcaron la necesidad de adaptarse al comercio electrónico y a las nuevas tendencias. “Yo creo que el mundo apunta a ser colaborativo, ser totalmente abierto”, afirmaron, al tiempo que advirtieron que “hoy en día no se puede vender productos sino se vende servicio”.