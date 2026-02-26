Rowing se prepara para un desafío clave en la Liga Nacional de Vóley

REDACCIÓN ELONCE
Rowing afronta una instancia decisiva en la Liga Nacional de Vóley y su entrenador analizó el presente del equipo, el crecimiento deportivo y las expectativas en Paraná.
El director técnico del conjunto paranaense destacó el trabajo realizado durante la fase regular y valoró la consolidación del equipo dentro de una competencia que reúne a clubes de distintos puntos del país. En ese sentido, remarcó que el principal objetivo inicial era mantenerse competitivo y asegurar la clasificación a las instancias decisivas.
Durante la entrevista, el entrenador sostuvo que el equipo logró sostener una regularidad importante a lo largo del torneo, lo que permitió ubicarse entre los protagonistas de su zona y llegar a la etapa de definición con confianza y convicción.
Un equipo que cumplió objetivos y busca más
El DT explicó que la planificación deportiva se trazó con metas claras desde el comienzo de la temporada. En primer lugar, el objetivo fue consolidar al grupo dentro de la categoría y competir de igual a igual ante rivales con mayor estructura y experiencia en la Liga Nacional de Vóley.
En ese contexto, señaló que el plantel respondió a las expectativas, no solo desde lo deportivo sino también desde lo humano. La construcción de un grupo sólido fue uno de los pilares fundamentales para sostener el rendimiento en un torneo largo y exigente.
Asimismo, destacó el compromiso de los jugadores y la adaptación de quienes se incorporaron esta temporada. Según indicó, la cohesión interna permitió atravesar momentos complejos y mantener la concentración en los partidos clave.
La exigencia de la Liga Nacional de Vóley
El entrenador de Rowing también hizo referencia al nivel de la competencia. Explicó que la Liga Nacional de Vóley presenta equipos con planteles amplios, rotación constante y estructuras profesionales que elevan la dificultad en cada fecha.
En ese sentido, consideró que enfrentar a clubes candidatos al ascenso representa un desafío adicional, pero también una oportunidad para medir el crecimiento del equipo. Afirmó que el cuerpo técnico analizó en profundidad a los rivales y trabajó en aspectos tácticos específicos para contrarrestar sus fortalezas.
Además, subrayó la importancia de la localía en Paraná, donde el acompañamiento del público se transformó en un impulso anímico determinante. El respaldo de la gente fue valorado como un factor que fortaleció al equipo en momentos decisivos.
La fortaleza del grupo y el desafío que viene
Al referirse al presente del plantel, el DT sostuvo que la principal fortaleza de Rowing radica en el grupo humano y en la confianza colectiva. Indicó que el equipo aprendió a competir bajo presión y a sostener la intensidad incluso en sets adversos.
También remarcó que, una vez alcanzado el objetivo inicial de clasificación, el equipo afronta esta nueva etapa con mayor tranquilidad. Según expresó, esa liberación de presión puede transformarse en un elemento positivo para desplegar el mejor rendimiento.
Finalmente, convocó a la comunidad deportiva de Paraná a acompañar al equipo en esta instancia clave de la Liga Nacional de Vóley. Consideró que competir en una categoría nacional no solo fortalece al club sino también al vóley de la ciudad, que continúa creciendo en convocatoria y nivel competitivo.