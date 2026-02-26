Seis provincias bajo alerta por tormentas fuertes para las próximas horas

La alerta por tormentas fuertes se mantiene vigente en seis provincias del centro-oeste argentino, en una jornada marcada por fenómenos localmente intensos, con probabilidad de granizo, ráfagas fuertes y lluvias abundantes en cortos períodos. Mientras tanto, en otras regiones del país comienza a instalarse un escenario de tiempo cálido a caluroso.

Durante la mañana se registraron tormentas sectorizadas sobre el sur de Córdoba, el este de Mendoza y el este de La Rioja, con tendencia a intensificarse hacia la tarde. Las condiciones atmosféricas favorecieron el desarrollo convectivo en estas zonas, generando precipitaciones irregulares pero de significativa intensidad en algunos sectores.

El contraste fue notorio respecto al este del país, donde predominaron condiciones más estables, con nubosidad variable y temperaturas en ascenso. Sin embargo, el foco principal de la jornada se concentró en las áreas bajo advertencia oficial.

Provincias alcanzadas por el alerta

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta de nivel amarillo para la tarde y noche de este jueves. La advertencia comprende la mayor parte del área llana de Mendoza —con excepción de la capital provincial—, el este de San Juan, el sur de La Rioja, el centro y norte de San Luis y el centro-oeste de Córdoba, incluida la zona serrana.

Foto: Archivo Elonce.

En estas regiones se previeron tormentas localmente fuertes, capaces de provocar caída de granizo aislado, ráfagas intensas y acumulados de precipitación estimados entre 20 y 40 milímetros en cortos lapsos. También se advirtió que podrían registrarse mejoras temporarias, aunque con persistencia de condiciones inestables.

Hacia la noche y la madrugada, la actividad podría desplazarse hacia el noroeste argentino. Si bien esa región no se encuentra bajo alerta oficial por el momento, se anticiparon lluvias y tormentas de variada intensidad.

Se suma una sexta provincia

Foto: Archivo Elonce.

Para el viernes se anticipó una nueva activación de lluvias y tormentas asociada al avance de una pendiente frontal. El fenómeno afectaría el sur de Mendoza, el sur de San Luis y el oeste de La Pampa, que se incorporará como la sexta provincia bajo alerta en el transcurso de las próximas 48 horas.

El panorama meteorológico mostrará así una continuidad de la inestabilidad en el centro-oeste, con probabilidad de fenómenos puntualmente fuertes. Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles eventos severos.