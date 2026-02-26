Femer rechazó acuerdo prestacional de OSER y estableció plazo para respuesta

REDACCIÓN ELONCE
La Federación Médica de Entre Ríos (Femer) rechazó el acuerdo propuesto por la Obra Social de Entre Ríos (OSER), fijando el 6 de marzo como fecha límite para una respuesta satisfactoria. Advirtieron que, de no haber acuerdo, suspenderán la atención médica a los afiliados.
El Consejo Directivo de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) resolvió por unanimidad rechazar el acuerdo prestacional propuesto por la Obra Social de Entre Ríos (OSER), debido a varios puntos que consideran injustos e improcedentes. En una nota dirigida al presidente de OSER, Mariano Gallegos, la entidad médica expuso sus reclamos y estableció una fecha límite para recibir una respuesta satisfactoria. De no obtener una solución adecuada, los médicos advierten que suspenderán la atención médica a los afiliados de la obra social.
El principal motivo de la negativa de Femer se centra en las condiciones de pago y en ciertos aspectos del convenio que consideran no cumplen con los estándares necesarios. “Los pagos deben realizarse dentro de los 30 días de presentada la factura. No podemos seguir operando bajo un régimen que no garantiza la estabilidad económica de los profesionales”, explicó el presidente de la federación. Además, se solicita la eliminación de una retención del 2 por ciento sobre los montos facturados, un cargo que consideran improcedente y sin fundamento claro.
Reclamos sobre condiciones de trabajo y aranceles
Entre los otros puntos destacados en la misiva, Femer solicitó que se modifiquen los nomencladores de prácticas para asegurar que se apliquen correctamente, dado que consideran que no se están utilizando de manera adecuada. Además, pidieron suprimir una cláusula del convenio que otorga a OSER funciones de control que no le corresponden, lo que fue calificado como imposible de cumplir y una fuente de incertidumbre para los profesionales médicos.
Otro reclamo importante fue que los incrementos arancelarios se acuerden de manera trimestral entre las partes, sin quedar sujetos a negociaciones externas que afecten directamente a la estabilidad económica de los prestadores. La federación también exige una revisión de los débitos mal aplicados, los cuales afectan directamente los pagos que reciben los médicos por los servicios prestados.
Plazo límite y advertencia de corte de atención
La fecha límite fijada por Femer es el 6 de marzo, fecha en la que esperan recibir una respuesta satisfactoria por parte de OSER. De no obtener una solución, la federación no dudó en advertir que procederán a suspender la atención médica a los afiliados de la obra social a partir de esa fecha.
“No es posible sostener indefinidamente esta situación jurídica y económicamente inestable”, advirtieron desde Femer, refiriéndose a la incertidumbre que enfrentan los médicos respecto a los plazos y valores de pago de las prestaciones. La federación destacó que la situación actual ha puesto en riesgo la viabilidad de muchos consultorios y centros médicos que dependen de los pagos de la obra social.
No obstante, la entidad dejó en claro su voluntad de diálogo, reiterando que su objetivo es encontrar una solución consensuada que beneficie tanto a los médicos como a los afiliados de OSER.