Fortalecen el atletismo en Entre Ríos con un nuevo acuerdo de cooperación

REDACCIÓN ELONCE
El acuerdo entre el Gobierno provincial y la Federación Atlética busca impulsar el desarrollo del atletismo en toda la provincia, con un enfoque en la capacitación y el acceso a la práctica deportiva. Elonce estuvo presente en la firma y dialogó con las autoridades.
El Gobierno de Entre Ríos y la Federación Atlética de la provincia firmaron este jueves un acuerdo para fortalecer el atletismo como disciplina madre en todo el territorio. Este convenio, anunciado en una rueda de prensa por Sebastián Uranga, secretario de Deportes, y Aníbal Lanz, presidente de la Federación Atlética, tiene como objetivo aumentar la participación en el atletismo, mejorar la infraestructura y ofrecer mayor capacitación a entrenadores y atletas.
"Nos complace enormemente poder cristalizar este plan, que veníamos trabajando durante meses. Vamos a llevar el atletismo a cada rincón de la provincia, en conjunto con los municipios y el personal de la Federación", destacó Uranga. El acuerdo también contempla la organización de clínicas y capacitaciones para entrenadores, lo que permitirá el desarrollo de futuros profesionales y profesores de educación física.
Impulso a las futuras generaciones y la infraestructura deportiva
En cuanto a las acciones inmediatas, Uranga explicó que el acuerdo se enfocará en la creación de sedes regionales de atletismo, donde los jóvenes de diferentes localidades podrán acceder a entrenamientos y competencias. "Vamos a abrir sedes en diferentes puntos de la provincia, asegurándonos de que cada sede tenga infraestructura deportiva adecuada para que los chicos puedan disfrutar de actividades", agregó.
Lanz, por su parte, resaltó la importancia de la cooperación entre la Federación, los municipios y la Secretaría de Deportes para lograr que este proyecto llegue a buen puerto. "Cada municipio estará comprometido con la actividad, colaborando en lo que haga falta, y esto será clave para el éxito del proyecto", afirmó el presidente de la Federación Atlética.
Enfoque en la inclusión y el desarrollo de jóvenes talentos
Uno de los puntos claves del acuerdo es que busca incluir a todos los sectores de la sociedad, desde los más jóvenes hasta los entrenadores. “Vamos a darles herramientas tanto a los chicos que recién se inician en el atletismo como a los entrenadores para que puedan mejorar sus conocimientos y formar a los futuros atletas de alto rendimiento”, comentó Lanz. El proyecto también involucra a las escuelas y otras entidades educativas para fomentar la inclusión y motivar a los niños y adolescentes a que se acerquen al atletismo.
En relación con la formación de futuros atletas, Lanz señaló que el objetivo es captar a los más pequeños para que prueben distintas disciplinas dentro del atletismo y, con el tiempo, se vayan especializando en alguna de ellas según sus aptitudes.
Un modelo a seguir para otros deportes
Este acuerdo no solo beneficiará al atletismo, sino que se espera que sirva como modelo para la promoción de otras disciplinas deportivas en la provincia. “Este es solo el inicio. Ya estamos trabajando en otros deportes, pero el atletismo será nuestra primera disciplina en este tipo de acuerdos. Queremos que el éxito de este proyecto sirva como base para replicarlo con otros deportes”, afirmó Uranga.