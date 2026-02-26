Destacaron la importancia de la Línea 135 en prevención del suicidio y apoyo en salud mental

REDACCIÓN ELONCE
La Coordinadora del Programa Provincial de Prevención del Suicidio, Delfina Noé, destacó el rol de la Línea 135 en la prevención y apoyo en salud mental. Remarcó que es gratuita y accesible para todos. “La gente se está apropiando del dispositivo”, señaló.
En un contexto donde el suicidio sigue siendo un tema tabú, las autoridades de la provincia destacan la necesidad urgente de visibilizar la problemática y contar con herramientas eficaces para la prevención.
Delfina Noé, Coordinadora del Programa Provincial de Prevención del Suicidio, habló con Elonce sobre las acciones que se están llevando a cabo para reducir las tasas de suicidio y apoyar a quienes atraviesan situaciones de crisis. “Todos, de alguna u otra manera, podemos colaborar en la prevención”, afirmó.
La Línea 135: un apoyo esencial en situaciones de crisis
La Línea 135 es un dispositivo clave en la prevención del suicidio, funcionando como un espacio de orientación y apoyo en situaciones urgentes de salud mental. Esta línea, que está disponible las 24 horas, todos los días de la semana, ha visto un incremento en la cantidad de llamadas. “La gente se está apropiando más de la línea, pero también accede al sistema sanitario, algo que antes no ocurría. Ahora encuentra en la 135 una vía de entrada para la atención”, explicó Noé.
“La línea no solo es para quien está en crisis, sino también para quienes acompañan a la persona en esa situación”, destacó Noé. La Línea 135 trabaja además de manera articulada con diversos ministerios, como el de Seguridad y Justicia, para acompañar urgencias en la vía pública y en situaciones específicas, como en escuelas.
Acceso gratuito y apoyo especializado
Un dato crucial que resaltó la coordinadora es que la Línea 135 es totalmente gratuita y no requiere crédito en el celular para acceder a la comunicación. “Es preferible hablar con una persona capacitada en salud mental que con una máquina”, subrayó Noé, haciendo énfasis en la importancia de que quien llame sea atendido por un profesional capaz de dar apoyo en situaciones de crisis.
La Línea 135, que se ha convertido en un recurso indispensable, ha sido fundamental para muchas personas que buscan orientación y apoyo en momentos críticos. Además, Noé destacó que no hay límite de edad para acceder a este servicio, reafirmando también el compromiso de la provincia de proporcionar apoyo a quienes más lo necesitan, sin importar su situación económica o el lugar de residencia.