Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.000 millones en La Segunda y otro $600.000.000 en La Revancha

La Segunda y La Revancha del Quini 6 de este miércoles repartió grandes pozos en tres provincias. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.300 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 40-42-09-10-23-03. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $7.939.381.637.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 09-21-07-27-02-17. Hubo dos ganadores que se llevaron $1.089.964.738,80. Uno es de Pueblo Italiano, en Córdoba y Andalgalá, en Catamarca.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 03-24-14-20-18-05. Por cuarta vez consecutiva, salió un solo ganador y se llevó $600.000.000. En esta oportunidad, se va a la localidad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 40-41-20-22-27-06. Hubo 10 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $30.100.653. Uno es de Entre Ríos
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 2129 ganadores y cada uno percibirá $72.804,13. Elonce.com