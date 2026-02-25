 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Santa Fe

Accidente laboral en Rosario: jefe de obra cayó desde 8 metros

Un hombre que trabajaba en las obras de ampliación y reforma de Jorge Newbery se accidentó este miércoles al mediodía y tuvo que ser rescatado por Bomberos y llevado en helicóptero sanitario al Heca.

25 de Febrero de 2026
Fue llevado al hospital en helicóptero.
Fue llevado al hospital en helicóptero.

Jefe de obra cayó desde la altura. Un hombre que trabajaba en las obras de ampliación y reforma de la avenida Jorge Newbery, en Rosario, sufrió un accidente este miércoles al mediodía y fue trasladado en helicóptero sanitario al hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

 

Según los testimonios de los compañeros, el jefe de la obra cayó de una altura de aproximadamente ocho metros mientras impartía instrucciones a su equipo, informó Rosario3.

 

"Fue un accidente, él nos explicaba la maniobra que teníamos que realizar y pisó y se fue. Al toque llamamos a la ambulancia", relató uno de los obreros que presenció el incidente. El hombre accidentado es el jefe de la obra, quien, mientras caminaba por el sitio, perdió el equilibrio y se precipitó al vacío. Afortunadamente, el accidente no fue provocado por un error en la ejecución de la tarea, sino por un infortunio mientras caminaba.

 

Rescate complicado: Bomberos y SIES trabajan en conjunto

Los compañeros de trabajo reaccionaron rápidamente ante la caída y llamaron a los Bomberos y al SIES (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias), quienes se coordinaron para rescatar al hombre con sogas de manera lateral. "No estaba trabajando en altura, estaba caminando. Realmente fue un infortunio. No se tropezó, se cayó", aclaró el obrero que brindó más detalles sobre la caída.

Ilustrativa: Avenida Newbery

El rescate fue complicado debido a las circunstancias del accidente. Según el inspector Mario Correa, los rescatistas no pudieron verticalizar al accidentado porque había riesgo de broncoaspiración. Esto obligó a los Bomberos y al personal sanitario a realizar una maniobra lateral para evitar mayores complicaciones. Luego de estabilizar al hombre, lo trasladaron rápidamente en una camilla.

 

Traslado en helicóptero al HECA

Una vez estabilizado, el hombre fue llevado al hospital de urgencias en un helicóptero sanitario que aguardaba en el autódromo cercano. El traslado aéreo permitió agilizar el proceso, dado que la gravedad de la situación requería un acceso rápido al hospital. La víctima, quien hasta el momento se encontraba consciente, está recibiendo atención médica en el HECA.

Temas:

Accidente laboral jefe de obra Operario
