Incendio de gran magnitud en una fábrica textil movilizó a 120 bomberos

Un incendio de gran magnitud afectó a una fábrica textil en Valentín Alsina, Lanús. Más de 120 bomberos intervinieron en el lugar para sofocar el fuego.
Un incendio de grandes proporciones afectó a una fábrica textil en Valentín Alsina, partido de Lanús, causando gran alarma en el barrio. El siniestro se desató cerca de las 19:30 de este martes en un depósito ubicado entre las calles Rucci y Liniers, que ocupa casi toda una manzana. La magnitud del fuego movilizó a más de 120 bomberos, quienes trabajaron arduamente para controlar las llamas y evitar que el siniestro se expandiera aún más.
El jefe del cuerpo de Bomberos de Lanús Oeste, Adrián Arias, detalló que el incendio fue contenido en un área de aproximadamente treinta por cuarenta metros, aunque la gran cantidad de telas y productos en el interior dificultó la extinción total del fuego.
El incendio ocurrió en un depósito que, según las autoridades, ya había finalizado su actividad a las 18. La fábrica textil se encontraba cerrada al momento del siniestro, y no había empleados dentro. “No había nadie. Tuvimos que romper portones para entrar. El lugar accede por dos calles y se logró ingresar rápidamente”, explicó Arias. Esto evitó que hubiera víctimas fatales o heridos graves, aunque la intervención de los bomberos fue complicada debido a las altísimas temperaturas dentro del depósito. Según las declaraciones de los rescatistas, las condiciones dentro del edificio eran tan extremas que el calor se asemejaba a un horno cerrado.
Riesgo para los bomberos y el trabajo intensivo
El despliegue de los equipos de bomberos fue masivo, con más de 16 dotaciones trabajando en el lugar para controlar el incendio. La intensa calor generó que cuatro bomberos sufrieran baja de presión, pero, afortunadamente, ninguno de los rescatistas resultó herido. A pesar de los esfuerzos y las dificultades, el fuego fue controlado sin que se reportaran víctimas fatales entre los trabajadores o los bomberos.
“Es mucha la temperatura ahí adentro, mucha. Para que te des una idea, es como un horno, está todo cerrado”, comentó uno de los bomberos que participó en las tareas de rescate. El operativo se extendió varias horas mientras los bomberos realizaban una ardua tarea para extinguir los focos restantes y asegurar que el fuego no se reavivara. Además, el riesgo de que las llamas se expandieran por la gran cantidad de materiales inflamables en el lugar mantenía a los equipos en alerta constante.