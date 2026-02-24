Periodista entrerriana pudo operarse gracias a una ola de solidaridad y celebra: “chau cataratas”

La periodista entrerriana superó con éxito la cirugía tras reunir ayuda solidaria y transformó un pedido urgente en una historia de esperanza que conmovió a toda Entre Ríos. En apenas una semana, Camila Gómez logró reunir más de dos millones de pesos para afrontar una operación clave para preservar la visión de su único ojo funcional.

La campaña solidaria se difundió rápidamente y la respuesta social fue contundente. Vecinos, oyentes y televidentes acompañaron con aportes económicos, compra de números de rifa y mensajes de apoyo, lo que permitió alcanzar el objetivo en tiempo récord.

“Estoy contenta y súper orgullosa de ser entrerriana porque es muchísima la solidaridad. Muy agradecida con todos los que han colaborado difundiendo, comprando y consultándome cómo ayudar”, expresó Camila al confirmar que había reunido el dinero necesario.

Una cirugía urgente para preservar la visión

El dinero recaudado fue destinado a una cirugía de cataratas en su ojo derecho, el único que conserva visión. El izquierdo está ciego, mientras que el derecho presenta glaucoma, astigmatismo y miopía, un cuadro que requería intervención inmediata.

La operación se realizó en el Centro de Ojos Paraná con el doctor Orlando Maldacena, especialista en retina. La urgencia estaba marcada por el avance acelerado de las cataratas y por la fecha ya programada de la intervención. “Estaba corriendo contra el tiempo, porque la cirugía es la semana que viene, ya 23 o 24. Estaba desesperada”, había señalado antes de ingresar al quirófano.

Camila también explicó su situación económica y laboral. “Actualmente estoy sin trabajo, y la pensión no contributiva por discapacidad está en trámite desde noviembre, así que eso implica que estoy sin obra social”, dijo a Elonce. Ante la falta de equipamiento en el hospital público para este tipo de cirugía, debió recurrir al sector privado.

Una campaña que superó las expectativas

La iniciativa comenzó con una rifa solidaria que inicialmente ofrecía cuatro premios aportados por emprendimientos cercanos. Con el correr de los días, se sumaron más colaboradores y el número de premios ascendió a ocho.

“Empecé con cuatro premios de emprendimientos que conocía de familiares no más, después se fueron sumando y ahora tenemos ocho premios que sortean ahora el sábado”, relató.

La respuesta fue masiva. “Más de 400 números vendí. Recibí un montón de aportes que eran con lo que uno podía y a mí me ayudaba muchísimo”, sostuvo al dialogar con Elonce.

Además, agradeció especialmente la difusión en medios de comunicación. “Muchas gracias a Elonce y a los otros medios que me han ayudado muchísimo. En una semana logramos cumplir el objetivo. Pensé que con la rifa iba a llegar cerca del objetivo, pero no me imaginé nunca que iba a lograr conseguir todo. Más de 2 millones de pesos que se juntaron gracias a la solidaridad”.

“Chau cataratas”: el mensaje tras la operación

Este martes, tras la intervención, Camila confirmó el resultado esperado. “La operación salió como esperábamos. Chau cataratas, hola lente intraocular. Gracias a mi familia, al equipo del doctor Maldacena y a toda la gente que lo hizo posible. Ahora a recuperarse”, escribió.

Ahora, el foco está puesto en la recuperación y en el impacto que la cirugía tendrá en su visión. “Ahora resta esperar y tratar de prepararme bien física y mentalmente para la cirugía y ver cómo repercute en el ojo”, había anticipado antes de la operación.

Periodista de profesión, continúa en la búsqueda laboral desde septiembre pasado. “Soy periodista y en septiembre me quedé sin laburo. Venía trabajando en periodismo gráfico y desde entonces estoy en la búsqueda. Cada vez se hace más cuesta arriba. Experiencia tengo y ganas de laburar me sobran. Cualquier laburo es bienvenido, de lo que sea”, concluyó.

