Consiguió trabajo el cuidacoches que caminó cinco kilómetros para devolver billetera: "quería dar gracias"

Consiguió trabajo el cuidacoches que caminó cinco kilómetros para devolver billetera y conmovió a vecinos de Paraná por su gesto de honestidad y esfuerzo. El joven, identificado como Jonathan, había encontrado una billetera en pleno centro de la capital entrerriana y decidió devolverla personalmente, recorriendo a pie más de cinco kilómetros hasta la zona sur de la ciudad.

El hecho ocurrió cuando el joven halló la billetera a dos cuadras de plaza Alberdi, mientras se dirigía a trabajar como cuidacoches. En su interior había dinero y documentación, incluido el DNI del propietario, lo que permitió identificar el domicilio. Sin teléfono celular ni trabajo estable, pidió ayuda para ubicar la dirección y emprendió la caminata.

A pesar de la distancia —5 kilómetros y 400 metros, según le indicaron— y de las dificultades económicas que atraviesa, Jonathan llegó hasta la vivienda y entregó la billetera con todas sus pertenencias intactas.

El gesto que conmovió a Paraná

En diálogo con Elonce el pasado 10 de febrero, Jonathan relató cómo vivió ese momento. “Iba caminando por la calle y encontré la billetera. Se me dio por devolverla. Yo trabajo como cuidadoches, no tengo carnet ni nada, me la rebusco como trapito. Fui a devolverla y quizás la señora, como gesto de voluntad, me daba una mano. Ella me ayudó bastante”, contó.

El joven explicó que, tras difundirse la historia, muchas personas intentaron colaborar económicamente con él. Sin embargo, fue claro respecto de su necesidad. “Yo no quiero plata, necesito un trabajo, necesito trabajar. Puede ser albañilería, panadería, plomería, pero no tengo los títulos. Necesito una oportunidad de trabajo”, expresó.

También detalló que al momento de encontrar la billetera estaba acompañado por una de sus hijas. “En el momento en que encontré la billetera estaba con mi hija, la tuve que dejar y emprender la larga caminata”, señaló.

Una familia numerosa y el deseo de salir adelante

Jonathan contó que integra una familia numerosa junto a su pareja, los tres hijos de ella y las tres hijas que tienen en común, de 3, 8 y 13 años. “Somos una familia bastante numerosa”, indicó, al describir la realidad cotidiana que enfrentan.

“Me la rebusco como puedo. También hago changas, corto pasto. Ando con la máquina rota y muchos se ofrecieron a darme plata, pero yo quiero ganármela, quiero una oportunidad de trabajo”, afirmó durante la entrevista.

Sobre el gesto que protagonizó, reflexionó: “Me siento bien por lo que hice, es algo que creo que poca gente hace. La calle me enseñó a rebuscármela. A la gente solo le pido que me dé una oportunidad laboral. Solo quiero trabajar y salir adelante”.

La noticia que cambió su presente

Este martes 24 de febrero, Jonathan volvió a comunicarse con Elonce para compartir una nueva noticia. Tras la repercusión que tuvo su historia, consiguió empleo.

En un mensaje enviado al medio, expresó su agradecimiento: “Le quería dar las gracias por la mano grande que me dieron. El día de ayer empecé a trabajar. Me dieron la oportunidad en una empresa constructora”, precisó a Elonce

Además, agregó con la satisfacción de regresar tras una jornada laboral: “Recién estoy volviendo para mi casa del trabajo. Muchas gracias, espero que tengan un lindo día y bendiciones”.

La historia del cuidacoches que caminó cinco kilómetros para devolver una billetera en Paraná tuvo un desenlace esperanzador. El gesto de honestidad no solo generó reconocimiento social, sino que también abrió la puerta a una oportunidad laboral que el joven anhelaba.