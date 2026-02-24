 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Espectáculos

Chayanne les propuso a sus fans argentinas llevar un detalle específico para su primer show

24 de Febrero de 2026
El primer show es esta noche.

En la víspera de su esperado show en Villa Crespo, Chayanne volvió a conquistar las redes sociales con un mensaje dirigido especialmente a sus seguidoras argentinas, generando una avalancha de reacciones.

Chayanne volvió a revolucionar las redes sociales con un mensaje dedicado especialmente a sus seguidoras argentinas en vísperas de su primer show esta noche en el barrio de Villa Crespo. El cantante puertorriqueño, reconocido por su romanticismo y cercanía con el público, dejó a sus fans de Argentina más que emocionadas con una propuesta que rápidamente se viralizó.

 

Entre rosas

"Les propongo algo, mis amores argentinas, una rosa detrás de la oreja para nuestro encuentro. Quiero verlas radiantes, como siempre, pero esta vez con un detalle especial", escribió el artista. Este simple pero significativo mensaje se convirtió en un fenómeno de reacciones, comentarios y anticipación por su próximo show en el Movistar Arena.

 

El gesto se viralizó rápidamente y generó miles de interacciones, con sus seguidores comenzando a compartir sus ideas sobre el look perfecto para este encuentro tan esperado. La propuesta de Chayanne de llevar una rosa detrás de la oreja como un símbolo de su cariño y cercanía con el público argentino fue recibida con entusiasmo.

Fiel a su estilo único, el cantante no solo mantiene una sólida relación con sus fans en Argentina, sino que también ha cultivado una relación tan personal que cada visita al país se convierte en un evento especial. Las argentinas, quienes lo siguen desde sus primeros años de carrera, lo consideran un ícono romántico y musical. La conexión entre Chayanne y sus seguidores en el país se renueva cada vez que pisa suelo argentino, y esta vez no fue la excepción.

 

Los shows prometen ser una fiesta

Chayanne se presentará en Buenos Aires el 24 y 25 de febrero, 1, 4 y 7 de marzo en el Movistar Arena. Además, el 13 de marzo realizará un recital de despedida en el gran estadio Vélez, donde seguramente miles de fans lo acompañarán con rosas detrás de la oreja. Sin lugar a dudas, el ídolo puertorriqueño sigue demostrando por qué su vínculo con el público argentino es tan fuerte y especial.

Temas:

chayanne fans movista arena shows
