Vuelve “La Llama que Llama” y ahora se podrá ver como serie en Flow

“Llama Que Llama” vuelve a escena a más de 25 años de su debut en la televisión argentina. El clásico personaje publicitario reaparece este viernes 27 de febrero en formato de miniserie y estará disponible exclusivamente en Flow, la plataforma de TV en vivo y streaming de Personal.

El relanzamiento propone una adaptación del concepto original a un formato de micro contenidos. La producción consta de ocho episodios de entre cuatro y seis minutos cada uno. Según se informó, los primeros cuatro capítulos se estrenarán el 27 de febrero, otros dos el 5 de marzo y los dos finales el 12 de marzo.

La nueva versión de “Llama Que Llama” fue creada por Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm, y dirigida por Francisco Colombatti, de Landia. La familia original reaparece con la misma identidad que marcó su éxito en los años ’90 y, por primera vez, interactuará con celebridades que se irán revelando a lo largo de la serie.

Un fenómeno publicitario de los ’90

“Llama Que Llama” nació en 1998 como parte de una campaña publicitaria para promocionar planes de larga distancia en el servicio de telefonía fija de Telecom. En ese contexto surgió la familia de llamas que protagonizaba situaciones humorísticas vinculadas al uso del teléfono.

"Llama que llama".

Durante tres años se emitieron 26 comerciales televisivos que lograron instalar al personaje en la memoria colectiva. El humor simple, con referencias sociales y culturales de la época, convirtió a la campaña en uno de los hitos publicitarios más recordados del país.

La familia está integrada por el padre —quien realiza llamadas sin pagar la factura—, Llamona, el hijo adolescente Llamiro, el abuelo y el Bebé. Las voces originales volverán a formar parte de esta nueva producción.

El regreso en formato serie

Desde Personal informaron que la miniserie mantendrá la esencia de los personajes, pero adaptada a las dinámicas actuales de consumo audiovisual. Además del contenido principal, se incorporarán piezas breves que recuperan el estilo de los antiguos comerciales.

El regreso de “Llama Que Llama” se produce en un contexto donde el personaje continuó vigente en redes sociales y comunidades de seguidores, que mantuvieron activo su recuerdo a lo largo de los años.

Con esta nueva propuesta, la marca apuesta a reintroducir el clásico en una plataforma digital, ampliando su presencia hacia nuevas audiencias sin abandonar la identidad original.