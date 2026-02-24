Confirman la nueva fecha de la carrera nocturna de Paraná y fijan plazo para solicitar reintegros

La carrera nocturna “Ciudad de Paraná” ya tiene nueva fecha confirmada. La Municipalidad de Paraná informó que la quinta edición del evento deportivo se llevará adelante el sábado 7 de marzo a las 20, luego de la suspensión dispuesta días atrás. Mientras se ultiman detalles organizativos, también se precisaron los plazos para quienes deseen solicitar el reintegro del importe abonado por inscripción.

La reprogramación responde a la postergación de la prueba que originalmente estaba prevista para el 21 de febrero. Desde la organización indicaron que la carrera nocturna mantendrá el mismo formato, con dos distancias: 10 kilómetros competitivos y 5 kilómetros en modalidad competitiva y recreativa.

Cómo solicitar el reintegro

Ante el cambio de fecha, se habilitó la posibilidad de pedir la devolución del dinero a quienes no puedan participar en la nueva jornada establecida. El trámite deberá realizarse de manera online, ingresando el DNI y el alias con el titular de la cuenta bancaria donde se efectuará la transferencia.

La fecha límite para gestionar el reintegro será el viernes 27 de febrero a las 15. Vencido ese plazo, no se aceptarán nuevas solicitudes y se considerará que el corredor mantiene su inscripción para el 7 de marzo.

Carrera Nocturna.

El formulario correspondiente se encuentra disponible en el sitio web oficial del evento. Según se informó, el reintegro se realizará dentro de las 72 horas posteriores a la carga de la solicitud y, como fecha tope, hasta el 10 de marzo de 2026.

Inscripciones y organización

Desde el municipio señalaron que, debido a la alta demanda registrada y al cambio en el calendario, por el momento no se abrirán nuevos cupos para la carrera nocturna. No obstante, aclararon que en caso de producirse bajas se habilitarán automáticamente nuevos lugares hasta completar el cupo establecido.

En paralelo, los atletas continúan con su preparación de cara a la competencia que recorrerá distintos puntos de la capital entrerriana. La organización anticipó que en los próximos días se brindarán más detalles logísticos vinculados al circuito y a la entrega de kits.

Con la nueva fecha ya confirmada, la carrera nocturna se prepara para su quinta edición, consolidándose como una de las pruebas atléticas más convocantes del calendario deportivo local.