La “Feria Vuelta a Clases" se realiza este martes en barrio Vicoer

Este martes, hasta las 12.30, se realiza la feria en Barrio Vicoer, en zona de Costanera Oeste y Casiano Calderón. Uno de los principales atractivos es la oferta de kits escolares a precios accesibles, como así también la indumentaria y calzado escolar, supo Elonce.
La “Feria Vuelta a Clases" sigue brindando a las familias la oportunidad de adquirir productos escolares a precios accesibles. Esta iniciativa, impulsada por la Municipalidad, busca apoyar a cooperativas, emprendedores y comercios locales, facilitando el acceso a artículos esenciales para el regreso a las aulas. Este martes, hasta las 12.30, se realiza en Barrio Vicoer (Costanera Oeste y Casiano Calderón).
Silvia García, de la Dirección de Cooperativas del Municipio, explicó a Elonce que “en esta feria que hacemos antes del inicio de clases, ofrecemos una variedad de productos. Los emprendedores ofrecen todo a precio accesible”.
Uno de los principales atractivos de la feria es la oferta de kits escolares a precios accesibles. Están disponibles con un costo de 13.000 pesos para el nivel primario y 19.000 pesos para el secundario. Incluyen los productos más solicitados para cada nivel educativo, como cuadernos, carpetas y lápices.
Además, la feria ofrece una variedad de productos textiles de cooperativas locales, como pantalones, remeras y guardapolvos, con la opción de personalización. También se pueden encontrar mochilas, cartucheras, agendas y otros artículos necesarios para el inicio de clases.
“Se pueden pagar en efectivo o transferencia, no hay problemas. Estamos acá para poder recibirlos”, agregó.
Por su parte, la presidenta de la comisión vecinal, Norma Santamaría, indicó que “había mucho interés, por eso los vecinos aprovechan esta oportunidad. Agradecemos al municipio que se hayan acercado a este sector”.
“El barrio está bien. Es necesario este tipo de ferias para que la gente pueda acceder a precios más accesibles. Hay que aprovechar lo que se ofrece”, dijo.
Puntos de venta y horarios de la feria para esta semana
La feria se extiende por toda la ciudad, con nuevos puntos de venta programados hasta el jueves.
Este miércoles se trasladará a Bajada Grande, en Avenida Estrada, cerca del hospital y la escuela.
Finalmente, el jueves, se instalará en Plaza Carbó, entre Santa Fe y Córdoba, con un horario extendido de 9 a 15. Elonce.com