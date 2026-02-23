Asamblea Ciudadana Vecinalista se mostró conforme con los cambios en el transporte público

REDACCIÓN ELONCE
Vecinos y autoridades se reunieron para discutir los recientes ajustes en el servicio de transporte urbano en Paraná, destacando avances en la accesibilidad y calidad del servicio.
La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná celebró una nueva reunión con la presencia de autoridades municipales y vecinos, en la que se abordaron temas clave sobre el transporte público de la ciudad. Este encuentro tuvo lugar a pocos días del inicio del ciclo lectivo, lo que generó un aumento en las consultas y preocupaciones sobre las rutas, frecuencias y paradas de los colectivos. La reunión sirvió para debatir los recientes cambios en el servicio, que comenzaron con el recambio de la empresa de colectivos en diciembre pasado.
Representantes de las vecinales expresaron sus inquietudes sobre la cobertura de las rutas, en especial en zonas cercanas a escuelas y hospitales. Sin embargo, la Asamblea se mostró conforme con los ajustes que la Secretaría de Transporte ha realizado en base a los reclamos recibidos. Durante el encuentro, se destacó que las autoridades locales han escuchado y respondido a las demandas de los vecinos, mejorando algunos recorridos y la frecuencia de los colectivos, especialmente con el inicio de las clases.
Compromiso con la mejora del servicio y la accesibilidad
Uno de los principales cambios anunciados fue la modificación de las frecuencias y la optimización de las rutas, que entrarán en vigor justo antes del comienzo de las clases. Además, se garantizó que los ajustes se publicarán a través de la aplicación móvil y los medios de comunicación locales para que los vecinos puedan conocer las nuevas configuraciones con anticipación. La Asamblea agradeció la colaboración de la Secretaría de Transporte y destacó que estos cambios, aunque urgentes, se han hecho con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios.
A su vez, se mencionó la implementación del boleto combinado, que permitirá realizar transbordos entre diferentes líneas dentro de un lapso de una hora. Este ajuste contribuirá a mejorar la conectividad entre barrios y facilitará la movilidad de los usuarios. A pesar de las dificultades económicas que enfrenta el sistema de transporte público, los vecinos valoraron la disposición de las autoridades para adaptar el servicio a sus necesidades.
Desafíos a largo plazo: más que ajustes inmediatos
Aunque los cambios inmediatos fueron bien recibidos, los participantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista resaltaron que el transporte público de Paraná enfrenta desafíos más profundos que requieren atención a largo plazo. En este sentido, se discutieron temas como la falta de financiamiento por parte del gobierno nacional, lo cual ha provocado aumentos en las tarifas del transporte sin una mejora proporcional en la calidad del servicio.
A lo largo de la reunión, también se abordaron otros temas relevantes para la comunidad, como la creación de un banco de tierras para la expansión urbana y la prevención de problemas graves como las inundaciones. Los vecinos destacaron la importancia de mantener un diálogo constante con las autoridades para garantizar que las soluciones a los problemas de transporte sean sostenibles y eficaces.
La Asamblea finalizó con un compromiso firme de continuar trabajando para mejorar el transporte público y seguir abordando otras necesidades de la ciudad, invitando a todos los vecinos a participar activamente en futuras reuniones y propuestas.