Gualeguaychú: intentaron usurpar viviendas en construcción pero debieron abandonarlas horas después

Un intento de usurpación generó tensión este domingo por la mañana en el barrio Las Ramas, en la zona noroeste de Gualeguaychú, cuando alrededor de 80 personas ocuparon un complejo habitacional en construcción. Horas más tarde, las familias abandonaron el lugar de manera pacífica y sin que se registraran incidentes.

La ocupación comenzó cerca de las 8.30 en un predio ubicado sobre calle Tula al norte, donde una veintena de familias tomó posesión de 24 viviendas en obra. Según informó R2820, se trataba de 22 unidades distribuidas en 11 bloques, techadas pero sin aberturas y con visibles daños estructurales, pertenecientes a un complejo cuya construcción se encuentra paralizada.

Foto: R2820

Ante la primera intervención policial, los ocupantes se negaron a retirarse, lo que motivó la intervención de la Justicia y del municipio. Sin embargo, con el correr de las horas, las mismas familias decidieron desalojar el predio voluntariamente, según confirmaron desde la Jefatura Departamental.

Foto: Municipio de Gualeguaychú

Adjudicatarios se organizan y exigen respuestas

El episodio aceleró la reacción de los adjudicatarios originales del barrio Las Ramas, quienes este lunes comenzaron a organizarse para reclamar definiciones sobre la finalización de las obras y la entrega de las viviendas, detenidas desde hace tres años.

Foto: Municipio de Gualeguaychú

Según señalaron, fueron adjudicados formalmente a las casas hace tres años y cumplieron con toda la documentación requerida cuando las unidades estaban próximas a entregarse. No obstante, la entrega nunca se concretó y los trabajos quedaron paralizados, dejando las construcciones expuestas al deterioro y a intentos de ocupación.

Los beneficiarios buscan conformar un grupo formal para canalizar el reclamo ante el área de Vivienda y exigir información detallada sobre el estado actual de la obra, plazos reales de finalización, un cronograma concreto de entrega y medidas preventivas para evitar nuevas usurpaciones.

Foto: Municipio de Gualeguaychú

“Creemos firmemente que el acceso a la vivienda es un derecho y que no puede quedar sujeto al abandono ni a la falta de información”, expresaron en un comunicado.

En ese marco, convocaron especialmente a las familias que integraban las 60 carpetas originales a contactarse para unificar el reclamo y avanzar en una presentación conjunta, en un contexto de creciente preocupación por la falta de respuestas oficiales.