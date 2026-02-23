Está operativo el sistema de cobro por QR en peajes de rutas nacionales que pasan por Entre Ríos

Tres estaciones de peajes entrerrianas ya cuentan con el cobro a través de QR

Autovías del Mercosur informó que se encuentra operativo el sistema de pago por escaneo de código QR en las estaciones de peajes ubicadas en las rutas nacionales que pasan por Entre Ríos.

De este modo, se incluyen las estaciones Zárate, Colonia Elía y Yeruá. En esta línea, informaron que en los próximos días se completará la instalación del equipamiento correspondiente en la estación Piedritas, a fin de habilitar el mismo sistema en el sentido Sur–Norte.

El pago con QR funciona en las estaciones de peaje en los tramos concesionados:

- Estación Zárate (Ruta Nacional 12 – Km 85), ambos sentidos de circulación.

- Estación Colonia Elía (Ruta Nacional 14 – Km 100), sentido Sur–Norte.

- Estación Yeruá (Ruta Nacional 14 – Km 240), sentido Sur–Norte.

Autovías del Mercosur informó que en los próximos días se completará la instalación del equipamiento correspondiente en la estación Piedritas, a fin de habilitar el mismo sistema en el sentido Sur–Norte.

Pago contactless y TelePASE

Asimismo, en las próximas horas comenzará a operar el sistema de pago contactless, que permitirá abonar el pago manual electrónico mediante tarjeta de crédito o débito directamente en los dispositivos instalados.

Se recuerda que el sistema TelePASE constituye la modalidad de cobro más ágil y económica para transitar por el tramo concesionado, con una tarifa equivalente al 50% del valor del pago manual electrónico.