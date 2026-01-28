Comenzó la implementación del cobro manual electrónico en el peaje Zárate

Autovía del Mercosur comunicó que este miércoles comenzó a implementarse la primera etapa del sistema de cobro manual electrónico en la estación de peaje Zárate, luego de completarse los testeos operativos y los protocolos de seguridad exigidos por las empresas proveedoras de tecnología.

El nuevo sistema funciona en las cabinas con sentido norte–sur de la estación, donde los usuarios pueden abonar el peaje exclusivamente a través de billeteras electrónicas y pagos mediante código QR, utilizando los tótems de cobro instalados en el lugar.

Desde la concesionaria aclararon que, en esta etapa inicial, no estarán habilitados los pagos con tarjetas de crédito o débito ni el uso de tecnología NFC mediante teléfonos celulares. El objetivo es avanzar de manera progresiva en la modernización del sistema de cobro, evaluando su funcionamiento antes de incorporar otros medios de pago.

Para aquellos usuarios que transiten por la estación y no puedan abonar en el momento con los medios habilitados, el sistema realizará una lectura automática de la patente del vehículo. Posteriormente, el peaje podrá ser abonado a través de la página web oficial de AUMESA, donde se habilitará el acceso correspondiente para regularizar el pago.

Según se informó, este procedimiento no implica la aplicación de multas, recargos ni cobros adicionales, ya que el usuario deberá abonar únicamente el valor normal de la tarifa correspondiente.

En paralelo, los sistemas TelePASE y Telepeaje Plus continúan funcionando con total normalidad en todos los carriles habilitados, sin modificaciones en su operatoria habitual.

Finalmente, Autovía del Mercosur reiteró que las personas que no cuenten con TelePASE no se encuentran excluidas ni tienen impedimentos para circular por las estaciones de peaje. En caso de no poder efectuar el pago mediante QR en el momento del cruce, podrán regularizarlo posteriormente a través de la plataforma web, sin inconvenientes.