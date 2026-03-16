El gobierno iraní cuestionó con dureza al presidente Javier Milei tras sus declaraciones en Nueva York, donde reafirmó su alineamiento con Estados Unidos e Israel. Desde Teherán afirmaron que el mandatario argentino “cruzó una línea roja imperdonable”.
Irán advirtió que Javier Milei cruzó una “línea roja” por sus declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente, luego de que el mandatario argentino reafirmara su alineamiento con Estados Unidos e Israel durante una exposición realizada en la Universidad Yeshiva, en Nueva York.
La reacción del gobierno iraní se conoció a través de un editorial publicado en el diario Tehran Times, medio vinculado al régimen de la República Islámica, donde se cuestionaron con dureza las posiciones adoptadas por el jefe de Estado argentino en materia de política exterior.
En ese artículo, titulado “Milei, Quo Vadis?”, el periódico sostuvo que el presidente argentino se encuentra alineado con el “eje estadounidense-sionista” y que su postura representa una decisión política que, según el texto, no respondería a los intereses nacionales de Argentina.
Críticas por el alineamiento con Estados Unidos e Israel
La publicación iraní se centró en las declaraciones que Milei realizó durante su participación en un evento académico en Estados Unidos, donde ratificó su respaldo a la estrategia internacional impulsada por Washington y el gobierno israelí en el marco de la guerra en Medio Oriente.
Durante ese discurso, el mandatario argentino expresó que se sentía “orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”, una afirmación que generó una inmediata reacción en los medios vinculados al gobierno iraní.
El editorial publicado por el Tehran Times señaló que, con esas declaraciones, Argentina habría adoptado una postura de confrontación directa con Irán. “Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada”, afirmó el artículo.
Acusaciones y advertencias del régimen iraní
En el texto difundido por el medio iraní también se cuestionó la política exterior adoptada por el gobierno argentino y se planteó que las decisiones de la Casa Rosada responderían a presiones externas. “Recientemente, en un discurso en una universidad de Estados Unidos, (Milei) calificó explícitamente a Irán como un ‘enemigo’ y declaró que la política exterior de su país está alineada con las estrategias agresivas de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí contra Irán”, señala el editorial.
El artículo también sostiene que la República Islámica “nunca ha considerado al pueblo o al gobierno de Argentina como su enemigo”, aunque acusa al presidente argentino de haber cruzado una línea vinculada a la seguridad nacional de Irán.
Según el texto, el mandatario estaría dispuesto a “sacrificar los intereses y la conveniencia nacional en el altar de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí”.
La referencia al atentado contra la AMIA
La publicación iraní también incluyó referencias al atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994 en Buenos Aires, un hecho por el que la justicia argentina mantiene acusaciones contra funcionarios iraníes.
En ese contexto, el editorial volvió a rechazar la responsabilidad de Irán en ese ataque y criticó las posiciones adoptadas por distintos gobiernos argentinos en relación con la investigación del atentado.
Además, el autor del texto acusó al actual gobierno argentino de formar parte de un supuesto “proyecto de iranofobia” impulsado a escala global. La publicación sostiene que el Poder Ejecutivo argentino estaría participando activamente en ese proceso de confrontación diplomática, publicó C5N.
Un conflicto que suma tensión diplomática
El editorial concluye con una advertencia directa respecto de la postura adoptada por el gobierno argentino en la arena internacional.
“Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino”, señala el texto difundido por el medio vinculado al régimen de Teherán.
Además, plantea que la República Islámica deberá evaluar una respuesta frente a lo que considera una política hostil por parte de la administración de Javier Milei. “La República Islámica de Irán, manteniendo al mismo tiempo una vigilancia total contra estos complots, debe diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”, concluye el artículo.
Las declaraciones reflejan un nuevo episodio de tensión diplomática entre Argentina e Irán, en un contexto internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente y las definiciones de política exterior adoptadas por distintos gobiernos.