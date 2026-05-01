Aseguran que Pablo Laurta amenazó desde prisión a familiares de su ex pareja

Una nueva denuncia involucra a Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, tras la detección de presuntas amenazas enviadas desde la cárcel hacia familiares de una de las víctimas.

De acuerdo a la información difundida, las comunicaciones habrían sido detectadas por la fiscalía, que notificó a la parte denunciante sobre la existencia de mensajes intimidatorios provenientes del penal donde el acusado permanece detenido.

La abogada de la familia, Marina Romano, explicó que el contenido de los mensajes generó preocupación en el entorno cercano de las víctimas.

Mensajes y advertencias desde el penal

Según detalló la letrada, las comunicaciones incluían frases como: “Pronto voy a recuperar la libertad, ya saben quién soy” y “Tarde o temprano se sabrá la verdad”.

Romano indicó que los mensajes estuvieron dirigidos al entorno directo de Laura Giardina, hermana de una de las víctimas, lo que incrementó la inquietud en la familia.

Pablo Laurta.

En ese sentido, sostuvo que se trata de una situación grave y cuestionó que el acusado pueda mantener este tipo de conductas desde el lugar de detención.

Además, adelantó que solicitarán medidas para restringir cualquier contacto con los familiares, con el objetivo de evitar nuevos episodios, según informó Infobae.

El contexto de la causa

Pablo Laurta se encuentra imputado por el doble femicidio ocurrido en octubre de 2025, cuando, según la investigación, ingresó armado al domicilio de su expareja y atacó a ambas mujeres.

Tras el hecho, se dio a la fuga con el hijo que tenían en común, lo que derivó en un operativo de búsqueda que culminó con su detención en Gualeguaychú.

Pablo Laurta.

La causa también incluye la investigación por el homicidio de un remisero, lo que amplía la gravedad del caso.

Avance judicial y nuevas imputaciones

En los últimos días, la Justicia de Córdoba confirmó que Pablo Laurta será sometido a juicio oral por los homicidios, bajo la figura de violencia de género agravada.

Además, enfrenta una imputación por abuso sexual infantil, luego de que se detectara material ilícito en otra línea de investigación.

Mientras el expediente avanza hacia el juicio, la reciente denuncia por amenazas vuelve a poner el foco en las condiciones de detención y en la necesidad de resguardar a los familiares de las víctimas.