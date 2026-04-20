El homicida Pablo Laurta sigue preso “bajo estricto régimen de aislamiento” en cárcel de Gualeguaychú

Pablo Laurta está acusado por tres crímenes ocurridos cuando, según sus dichos, trató de "rescatar" a su hijo de solo 5 años. El 11 de octubre de 2025 asesinó a su ex pareja Luna Giardina, y madre del nene, junto a su suegra Mariel Zamudio en Córdoba, mientras que días previos asesinó y descuartizó al remisero Martín Sebastián Palacio, en cercanías de Concordia.

El homicida afronta en Entre Ríos, donde se encuentra actualmente, la acusación por presunto homicidio criminis causae, es decir, que mató para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar tener impunidad. Ese delito se castiga con reclusión o prisión perpetua. Mientras que en la justicia de Córdoba se sustancias las otras causas.

Laurta ya lleva un mes alojado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, donde permanece bajo estricto régimen de aislamiento tras ser detenido el año pasado en Gualeguaychú intentando raptar a su hijo y huir a Uruguay tras asesinar a su ex pareja, su ex suegra y un remisero, en Córdoba y Entre Ríos.

El prefecto Lucas Dufour, responsable de la granja penal "El Potrero", confirmó que Laurta se encuentra actualmente alojado en dicho establecimiento, a disposición del Juzgado de Concordia.

Precisó que está ubicado en un sector aislado, separado del resto de la población carcelaria, bajo sistema de monitoreo permanente. Ingresó al penal el 17 de marzo pasado al ser trasladado desde la Unidad Penal N°3 de Concordia y ya cumplió un mes en la UP9.

La medida de extrema seguridad para el interno responde a las características del caso y a sus antecedentes, vinculado a los hechos delictivos en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Córdoba.

Consultado en Radio Nacional sobre las condiciones de alojamiento, Dufour indicó que son similares a las que se aplicaron en octubre de 2025 cuando Laurta fue detenido en Gualeguaychú intentando huir a la República Oriental del Uruguay -de donde es oriundo- con su hijo de 5 años que había raptado luego de asesinar a su ex pareja y su suegra.

En cuanto al proceso judicial, el prefecto Dufour señaló que se encuentra en plena tramitación y que la permanencia de Laurta en la Unidad Penal 9 es transitoria: una vez resuelta la audiencia ante el Juzgado de Concordia, la Justicia determinará si es reintegrado a la provincia de Córdoba.

La elección de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú se debe a que es considerada la instalación de máxima seguridad de la provincia de Entre Ríos y alberga actualmente a 578 internos, entre hombres y mujeres. (R2820)