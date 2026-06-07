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Velorio del Indio Solari: pasaron 15.000 personas por hora y analizan extenderlo un día más

La despedida del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota desborda de fanáticos en Villa Domínico, con un estimado de un millón de personas durante el domingo y filas interminables.

7 de Junio de 2026
El velorio del Indio Solari podría extenderse un día más
El velorio del Indio Solari podría extenderse un día más Foto: Alessia Maccioni/Reuters

La despedida del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota desborda de fanáticos en Villa Domínico, con un estimado de un millón de personas durante el domingo y filas interminables.

La despedida de Carlos “Indio” Solari se transformó en un fenómeno masivo sin precedentes. El velatorio, que se realiza en el Polideportivo Municipal José María Gatica de Villa Domínico, podría alcanzar el millón de asistentes y extenderse al menos un día más debido a la impactante convocatoria.

Foto: Reuters
Foto: Reuters

Según datos difundidos por la organización, el flujo de personas ronda las 15.000 por hora, una cifra que grafica la magnitud del evento. Desde temprano, miles de fanáticos se acercaron al predio ubicado en el partido de Avellaneda, generando filas de varias cuadras que continúan creciendo con el correr de las horas.

Foto: Reuters
Foto: Reuters

Ante esta situación, desde el entorno del artista confirmaron que el velatorio permanecerá abierto “hasta que entren todos”. Incluso, no se descarta que la despedida se prolongue más allá de lo previsto inicialmente, con el objetivo de permitir que la enorme cantidad de seguidores pueda darle el último adiós.

Foto: Reuters
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Emociones, cánticos y la última gran "misa ricotera"

 

El clima que se vive en el lugar es de profunda emoción. Aplausos, cánticos, lágrimas y muestras de afecto se repiten sin pausa. Los fanáticos se acercan al féretro para despedirse dejando flores, camisetas y banderas, aunque desde la organización pidieron limitar estos gestos debido a la falta de espacio físico.

Foto: Reuters
Foto: Reuters

La familia del músico agradeció el acompañamiento y solicitó mantener la calma durante la jornada, remarcando que habrá lugar para todos los que deseen despedirse del histórico líder del rock nacional.

Foto: Reuters
Foto: Reuters

El operativo de seguridad también debió reforzarse frente a la magnitud del evento. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sigue de cerca el desarrollo del velatorio y aseguró que trabajan para garantizar una despedida ordenada y segura.

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