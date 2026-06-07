Velorio del Indio Solari: pasaron 15.000 personas por hora y analizan extenderlo un día más

La despedida de Carlos “Indio” Solari se transformó en un fenómeno masivo sin precedentes. El velatorio, que se realiza en el Polideportivo Municipal José María Gatica de Villa Domínico, podría alcanzar el millón de asistentes y extenderse al menos un día más debido a la impactante convocatoria.

Foto: Reuters

Según datos difundidos por la organización, el flujo de personas ronda las 15.000 por hora, una cifra que grafica la magnitud del evento. Desde temprano, miles de fanáticos se acercaron al predio ubicado en el partido de Avellaneda, generando filas de varias cuadras que continúan creciendo con el correr de las horas.

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Ante esta situación, desde el entorno del artista confirmaron que el velatorio permanecerá abierto “hasta que entren todos”. Incluso, no se descarta que la despedida se prolongue más allá de lo previsto inicialmente, con el objetivo de permitir que la enorme cantidad de seguidores pueda darle el último adiós.

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Emociones, cánticos y la última gran "misa ricotera"

El clima que se vive en el lugar es de profunda emoción. Aplausos, cánticos, lágrimas y muestras de afecto se repiten sin pausa. Los fanáticos se acercan al féretro para despedirse dejando flores, camisetas y banderas, aunque desde la organización pidieron limitar estos gestos debido a la falta de espacio físico.

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La familia del músico agradeció el acompañamiento y solicitó mantener la calma durante la jornada, remarcando que habrá lugar para todos los que deseen despedirse del histórico líder del rock nacional.

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El operativo de seguridad también debió reforzarse frente a la magnitud del evento. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sigue de cerca el desarrollo del velatorio y aseguró que trabajan para garantizar una despedida ordenada y segura.