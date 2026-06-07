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El compositor Gaspar Benegas se emocionó al hablar del Indio Solari: "Lo voy a recordar siempre con mucho cariño"

El guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado habló entre lágrimas luego del show homenaje en Comodoro Rivadavia y expresó el dolor de la banda por la pérdida de su líder.

7 de Junio de 2026
Benegas se emocionó al referirse al Indio
Benegas se emocionó al referirse al Indio

El guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado habló entre lágrimas luego del show homenaje en Comodoro Rivadavia y expresó el dolor de la banda por la pérdida de su líder.

La muerte de Indio Solari sigue generando una profunda conmoción en el mundo del rock argentino. En ese contexto, Gaspar Benegas, integrante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, se mostró visiblemente emocionado al hablar públicamente tras el show homenaje realizado en Comodoro Rivadavia.

 

El recital, llevado a cabo el sábado por la noche, se convirtió en un verdadero ritual colectivo. A pesar del reciente fallecimiento del histórico líder, la banda decidió no suspender la presentación y transformó el evento en una despedida cargada de emoción, música y gratitud.

 

Al llegar al aeropuerto, Benegas fue abordado por la prensa y, con la voz quebrada, expresó: “Quiero agradecerle a toda la gente de Comodoro que vino a apoyar

anoche y que nos contuvo en una fecha muy difícil para nosotros”.

 

Visiblemente afectado, el músico evitó profundizar sobre la pérdida, aunque dejó una frase que reflejó el sentimiento general del grupo: “No quiero hablar del Indio, pero lo voy a recordar siempre con mucho cariño”.

El emocionante show en Chubut

 

Este sábado por la noche cuando Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado interpretaron “Encuentro con un ángel amateur” apareció la imagen del Indio en pantalla, generando un silencio absoluto seguido de una ovación masiva.

 

La emoción atravesó tanto a los músicos como al público, que acompañó cada canción como si fuera una despedida definitiva. Abrazos, lágrimas y cánticos espontáneos marcaron una noche que ya quedó grabada en la historia del rock nacional.

 

Lejos de los gestos grandilocuentes, la banda eligió la sinceridad: miradas cómplices, gestos contenidos y una energía que osciló entre el dolor y el agradecimiento. Así, el legado del Indio Solari volvió a hacerse presente, no solo en sus canciones, sino en la comunión única que logró construir con su público.

Último Adiós: Emisión en directo de Indio Solari Oficial

Temas:

Gaspar Benegas Indio Solari los fundamentalistas del aire acondicionado
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