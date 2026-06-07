Paranaenses en la despedida del Indio Solari: llevaron una copia del reconocimiento que lo declaró Ciudadano Ilustre

La despedida del Indio Solari en Paraná tuvo un capítulo cargado de simbolismo y emoción. En medio de las multitudinarias muestras de afecto que acompañaron el último adiós al músico en Avellaneda, dos fanáticos entrerrianos llevaron hasta su velatorio una copia del dictamen que lo declaró Ciudadano Ilustre de la capital entrerriana, la ciudad que lo nacer el 17 de enero de 1949, en octubre de 2025.

Gabriel Romero y Florencia Cointry, seguidores históricos del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, fueron los encargados de acercar el documento al féretro del artista. El gesto estuvo acompañado por una frase que resumió el sentimiento de miles de paranaenses: “Indio querido, tu Paraná natal te viene a saludar”.

La iniciativa buscó representar el cariño que gran parte de la comunidad entrerriana siente por el músico, cuya historia personal siempre mantuvo un fuerte lazo con Paraná, ciudad donde nació y pasó parte de su infancia.

Un reconocimiento llevado hasta el velatorio

La copia entregada durante la despedida corresponde al dictamen mediante el cual el Concejo Deliberante declaró al Indio Solari Ciudadano Ilustre de Paraná, una iniciativa impulsada por la Asociación Cultural La Casa del Indio.

Desde la entidad compartieron imágenes del momento y difundieron un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir al artista. “¿Se podría decir que las leyendas nacen cuando una persona deja de pertenecerse a sí misma para convertirse en parte de la memoria de un pueblo?”, expresaron.

El texto continuó destacando la trascendencia cultural del músico: “Una leyenda pasa a vivir en las historias que se cuentan de generación en generación, en las canciones que siguen encontrando nuevos oídos y en esos encuentros donde un grupo de desconocidos descubre que comparte un mismo sentimiento”.

“Paraná te abrazará por siempre”

La publicación también hizo referencia a la permanencia de su legado a través del tiempo. “Las leyendas son más grandes que el tiempo. Los años pasan, las modas cambian, el mundo sigue girando, pero ellas permanecen, encuentran refugio en la memoria de quienes las aman”, señalaron.

En otro de los pasajes más emotivos, agregaron: “Tal vez por eso resultará difícil hablar de vos en pasado. Hoy la tierra gira menos veloz, y entre las miles de muestras de amor que te rodean, Paraná te abrazará por siempre”.

Finalmente, el mensaje concluyó con una despedida sencilla pero contundente: “Gracias Indio, hasta siempre”.

Miles de fanáticos en el último adiós

La despedida del músico reunió a seguidores de todo el país en el Microestadio Gatica, ubicado en el Parque Domínico de Avellaneda. Aunque la ceremonia estaba prevista para las 11, debió comenzar una hora antes debido a la masiva convocatoria.

Desde la noche anterior, miles de personas permanecieron en las inmediaciones del lugar participando de una vigilia marcada por canciones, recuerdos, tatuajes y expresiones de afecto hacia el artista.

Las filas para ingresar llegaron a superar las 50 cuadras. Uno a uno, los fanáticos pasaron y continuarán pasando frente al féretro para dejar flores, banderas, cartas y distintos recuerdos dedicados a quien se convirtió en una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.