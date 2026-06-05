En el día de la muerte del Indio Solari, su edad salió en la Tómbola de Entre Ríos y repartió más de $320 millones

Indio Solari protagonizó una inesperada coincidencia que rápidamente se pupularizó entre sus seguidores y apostadores. En la misma jornada en la que se conoció la muerte del histórico cantante argentino, el número 77, correspondiente a la edad que tenía al momento de fallecer, salió a la cabeza en el sorteo Nocturno de la Tómbola.

El resultado llamó la atención de miles de personas que siguieron conmovidas las noticias sobre el fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La aparición del número fue interpretada por muchos fanáticos como un hecho simbólico en medio de una jornada marcada por la tristeza y los homenajes.

El sorteo se realizó durante la noche del viernes y tuvo al 77 como primer premio. Como consecuencia de los resultados registrados, se repartieron aproximadamente 328 millones de pesos en premios entre los apostadores ganadores.

La muerte del referente del rock nacional

El fallecimiento de Carlos Alberto “Indio” Solari se confirmó durante la mañana del viernes. Según el resultado preliminar de la autopsia realizada en la morgue de Ituzaingó, el músico murió como consecuencia de un ACV hemorrágico ocurrido en su vivienda de Parque Leloir.

La investigación determinó que el artista sufrió la descompensación y que el deceso fue prácticamente inmediato. Además, los estudios descartaron que hubiera existido ahogamiento.

La noticia provocó una profunda conmoción en el ámbito cultural argentino y generó mensajes de despedida de artistas, deportistas, dirigentes políticos y miles de seguidores que reconocieron la huella que dejó a lo largo de décadas de trayectoria.