Confirmaron velatorio público del Indio Solari: será el domingo y esperan una multitud

El velorio será el domingo con lugar y horario a confirmar

La familia de Indio Solari confirmó que el velatorio público del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se realizará el domingo 7 de junio, aunque aún resta definir el lugar y horario.

El anuncio fue realizado a través de una publicación en redes sociales, donde explicaron que la decisión busca permitir la llegada de fanáticos desde distintos puntos del país.

“Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana confirmaremos el lugar y la hora”, indicaron en el comunicado difundido en Instagram.

La confirmación llegó luego de varias versiones cruzadas que señalaban que el velatorio podría realizarse el sábado, algo que finalmente fue descartado por el entorno del músico.

Dudas sobre el lugar y gestiones oficiales

En las últimas horas, distintas alternativas fueron evaluadas para albergar una despedida masiva. Desde el Gobierno nacional se había planteado la posibilidad de realizar el velatorio en Tecnópolis, aunque la opción perdió fuerza con el correr del día.

También circularon versiones sobre posibles sedes en estadios como La Bombonera y el estadio de Racing Club, pero ninguna fue confirmada oficialmente.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, explicó por qué no se avanzó con la opción del Congreso: “Se concluyó que el Palacio

Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”.

En la misma línea, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, señaló: “Intentamos comunicarnos, pero no hemos tenido respuesta”, en relación al contacto con el entorno del artista.

Multitudinarias despedidas en todo el país

Mientras se espera la confirmación del lugar, miles de fanáticos comenzaron a despedir al ícono del rock argentino en distintos puntos del país.

En Plaza de Mayo, seguidores se congregaron de manera espontánea para rendir homenaje, una postal que se repitió en ciudades como Córdoba, Mar del Plata y Rosario.

El fallecimiento del Indio Solari a los 77 años generó una profunda conmoción en el mundo de la música y entre generaciones de seguidores, que ahora se preparan para darle el último adiós en una ceremonia que se espera multitudinaria.