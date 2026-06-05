"A brillar mi amor": emotivo mensaje desde la cuenta de Diego Maradona a Indio Solari

El fallecimiento de Carlos "Indio" Solari ha generado un vacío incalculable en la cultura popular argentina, uniendo en el dolor a los máximos referentes del país. Entre los homenajes más significativos, se destacó el mensaje publicado en la cuenta oficial de Instagram de Diego Maradona.

Se trata de la cuenta de redes sociales administrada por sus hijos, que despidió al ídolo del rock con una carga simbólica que une a dos de las figuras más grandes de la historia nacional.

Acompañando una imagen del cantante, la publicación rezaba una frase icónica de la discografía ricotera que hoy suena a despedida final: "A brillar mi amor".

Indio Solari y Diego Maradona: el encuentro de dos mitos populares

El gesto en redes sociales no es casual, sino que refleja el respeto mutuo que siempre existió entre el "Diez" y el líder de los Redonditos de Ricota. Ambos representaron, desde sus respectivos lugares, la voz y el sentimiento de los sectores populares, convirtiéndose en banderas de identidad para millones de argentinos.

-Identidad compartida: Maradona fue un confeso admirador de la mística que generaba el Indio en cada "misa", reconociendo en él a un artista que, al igual que Diego en la cancha, movilizaba multitudes de forma genuina.

-Mensaje de la familia: Al utilizar la cuenta oficial del astro del fútbol, los herederos de Maradona reafirmaron el vínculo de afecto que unía a las dos leyendas, quienes compartieron elogios públicos y una admiración que trascendió el tiempo.

El breve pero potente mensaje "A brillar mi amor" se convirtió rápidamente en uno de los posteos, más compartidos por los fanáticos, quienes encontraron en ese cruce de mitos un refugio poético para procesar la partida del "míster".