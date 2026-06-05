Convocan a una vigilia en homenaje al Indio Solari en el lugar donde vivió su infancia en Paraná

La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari generó una profunda conmoción entre sus seguidores en Paraná, ciudad donde nació y pasó parte de su infancia. En ese marco, integrantes del Colectivo Cultural La Casa del Indio se reunieron este viernes frente al edificio del Correo Argentino, ubicado en la esquina de Monte Caseros y 25 de Mayo, para recordar al artista y convocar a una vigilia en su homenaje.

El lugar tiene un valor simbólico para los admiradores del músico, ya que allí vivió durante sus primeros años de vida. Su padre se desempeñaba como trabajador y encargado del Correo Argentino, lo que permitió que la familia residiera en una de las dependencias del histórico edificio.

En ese contexto, representantes del colectivo destacaron el vínculo permanente que Solari mantuvo con sus raíces entrerrianas y recordaron el proceso que derivó en su declaración como Ciudadano Ilustre de Paraná.

Un reconocimiento impulsado desde Paraná

El concejal Máximo Miguez, impulsor de la ordenanza aprobada en 2025, expresó a Elonce su tristeza por la noticia y recordó el trabajo realizado junto al colectivo cultural para rescatar la historia del músico en la capital entrerriana.

“Son momentos difíciles. Sabíamos que atravesaba una situación delicada de salud, pero cuando llega el momento siempre genera un impacto enorme”, manifestó.

Declararon "Ciudadano Ilustre" a "El Indio" Solari

Además, destacó que la iniciativa para reconocer al artista como Ciudadano Ilustre surgió a partir de una investigación que permitió documentar su nacimiento y permanencia en Paraná durante los primeros años de su vida.

Miguez confirmó que continuará adelante el acto previsto para el próximo 8 de agosto, fecha en la que se proyecta inaugurar una placa conmemorativa en el edificio del Correo Argentino.

La vigilia de los seguidores

Por su parte, Fabricio Retamal, integrante de La Casa del Indio, convocó a los admiradores del músico a reunirse desde este viernes frente al edificio desde las 15:30 para compartir una jornada de homenaje. “Nos vamos a encontrar para escuchar su música, recordar su obra y compartir lo que significó para nuestras vidas”, señaló.

Retamal destacó que el legado de Solari trascendió ampliamente el ámbito musical. “Fue músico, escritor, artista plástico y un referente cultural para varias generaciones. Su obra marcó la vida de muchísimas personas”, afirmó.

Asimismo, reveló que el colectivo mantenía contacto con integrantes del entorno del artista y que Solari estaba al tanto de las actividades que se organizaban en Paraná para homenajearlo.

Un artista que dejó huella en generaciones

Durante el encuentro, los seguidores recordaron el impacto que tuvieron las canciones y letras del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en distintas generaciones de argentinos.

“Muchos encontraron en sus canciones una forma de identificarse y de expresar lo que sentían. El Indio construyó una relación única con su público”, sostuvo Retamal.

La convocatoria frente al Correo Argentino será un espacio de encuentro para quienes siguieron su trayectoria artística y mantienen vivo su legado cultural.