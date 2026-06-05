Tras la muerte del Indio Solari, Skay Beilinson lo despidió: “Buen viaje, mi querido amigo”

La muerte del Indio Solari continúa generando repercusiones en el mundo de la música argentina. Entre las despedidas más resonantes de las últimas horas apareció la de Skay Beilinson, quien utilizó sus redes sociales para recordar a quien fue su compañero artístico durante gran parte de su carrera.

El mensaje tuvo un fuerte impacto entre los seguidores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota debido a la historia compartida entre ambos músicos y al distanciamiento que mantuvieron durante los últimos años, después de la separación definitiva de la banda.

La partida del Indio Solari, figura central del rock argentino y referente de varias generaciones, provocó numerosas muestras de dolor en el ámbito artístico, aunque la despedida de Skay ocupó un lugar especial por el vínculo que construyeron a lo largo de décadas.

El mensaje que publicó Skay

A través de una publicación en redes sociales, el guitarrista expresó públicamente su tristeza por la muerte del cantante y compositor.

"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste", escribió Beilinson.

Las palabras rápidamente fueron compartidas por miles de usuarios que recordaron la historia artística de ambos músicos y el legado que dejaron dentro de la música nacional.

La despedida mostró una faceta emotiva de una relación que, más allá de las diferencias que surgieron con el paso del tiempo, estuvo marcada por años de trabajo conjunto y una profunda influencia en la cultura popular argentina.

Una sociedad que marcó una época

El Indio Solari y Skay Beilinson fueron los principales referentes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que se convirtió en uno de los fenómenos más importantes de la historia del rock argentino.

Juntos construyeron una identidad artística única, caracterizada por la independencia respecto de la industria tradicional y por una conexión muy fuerte con su público. Discos como Oktubre, Un baión para el ojo idiota, ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado y Luzbelito forman parte de la historia grande del género.

El último recital que compartieron tuvo lugar el 4 de agosto de 2001 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Con el tiempo, aquel concierto terminó convirtiéndose en la despedida definitiva de una banda que marcó a millones de seguidores.

Años después, Skay había reconocido públicamente diferencias que contribuyeron a la ruptura artística. Sin embargo, tras conocerse la muerte del Indio Solari, esas discrepancias quedaron relegadas frente al reconocimiento de una historia compartida que dejó una huella imborrable en el rock argentino.