Dolor por el Indio Solari: el recuerdo de los viajes rumbo a las históricas "misas ricoteras" desde Entre Ríos

Entre quienes rememoraron aquellos años de convocatorias masivas se encuentra Franco Cacciabue Greca, integrante de Tercotour, empresa que durante años organizó viajes para los seguidores del músico. En diálogo con Elonce, recordó especialmente el recital realizado el 12 de abril de 2014 en el Hipódromo de Gualeguaychú, uno de los espectáculos más multitudinarios de la carrera solista del artista.

“Me acuerdo porque fue muy multitudinario. Llevamos mucha gente. Fueron más de 24 colectivos, un total de más de 1.300 personas. Pocos artistas tienen esa movilización; diría que era el único con esa cantidad de gente”, relató.

Gualeguaychú, una cita histórica para los seguidores

A doce años de aquella presentación, el recuerdo sigue intacto entre quienes participaron de una jornada que reunió, según distintas estimaciones de la época, a más de 200.000 personas en la ciudad entrerriana. El recital estuvo marcado por condiciones climáticas adversas, pero eso no impidió que miles de fanáticos llegaran desde distintos puntos del país.

“Había llovido, había mucho barro. Los chicos estaban embarrados enteros y los colectivos tuvieron que parar mucho más lejos de lo que estaba previsto. Uno de los recuerdos que tengo es eso: gente caminando mucho trayecto bajo lluvia y sobre el barro, que había sido todo un tema”, recordó Greca.

La empresa comenzó a acompañar las presentaciones del cantante en 2009, cuando se presentó en Salta. Sin embargo, para Cacciabue Greca, dos fechas quedaron grabadas para siempre. “Representativas fueron Gualeguaychú 2014 y Olavarría, el 11 de marzo de 2017. Esos dos fueron los eventos que más recuerdo”, señaló.

Las misas ricoteras, un fenómeno único

Más allá de la música, quienes siguieron al Indio coinciden en que asistir a sus recitales implicaba vivir una experiencia colectiva difícil de comparar con cualquier otro espectáculo artístico. El fenómeno trascendía el escenario y comenzaba mucho antes de que sonara la primera canción.

“Totalmente distinto, no solamente del show en sí, sino también de lo que significaba realizar ese viaje, compartir la previa, la misa que le llamaban, la misa ricotera. Era toda una vivencia”, expresó el entrevistado.

Desde Paraná, Santa Fe y distintas localidades del interior de ambas provincias, cientos de seguidores viajaban para compartir la experiencia. “Movilizaba mucha gente. Teníamos un público bastante variado, de todas las edades, familias y grupos de amigos”, recordó.

Aquellas postales reflejaban la dimensión cultural que alcanzó el artista. Familias enteras, grupos de amigos y seguidores de distintas generaciones se encontraban alrededor de una misma pasión, convirtiendo cada presentación en una verdadera peregrinación musical.

Un legado que trasciende generaciones

Aunque reconoció que no era su banda de cabecera, Greca admitió que también se sentía movilizado por la propuesta artística del músico. “No es mi banda de cabecera, pero sí, obviamente, me gustaba ir y vivir todo el show”, afirmó.

La muerte del Indio Solari cierra un capítulo fundamental de la historia del rock argentino. Sin embargo, su legado permanece vivo en millones de seguidores que encontraron en sus canciones una forma de expresión, identidad y pertenencia. Desde Gualeguaychú hasta Olavarría, pasando por cada una de aquellas misas ricoteras, el recuerdo del artista seguirá ocupando un lugar central en la memoria cultural del país.