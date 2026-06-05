“Es pueblo”: Paraná despide al Indio Solari entre abrazos, lágrimas, pogos y canciones

La ciudad de Paraná vivió una jornada cargada de emoción tras conocerse la noticia del fallecimiento del Indio Solari. Desde el mediodía, cientos de personas se concentraron en la Plaza 1º de Mayo para rendir homenaje al histórico exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, considerado por muchos como el artista musical más influyente de las últimas décadas en Argentina.

Con parlantes, celulares y una lista interminable de canciones que marcaron generaciones, los fanáticos transformaron el espacio público en una verdadera "misa ricotera". Temas como "Jijiji" y "Un ángel para tu soledad" resonaron entre los presentes, que acompañaron cada estrofa con lágrimas, pogos, abrazos y recuerdos compartidos.

La despedida tuvo un significado especial para los paranaenses, ya que la capital entrerriana fue la ciudad que vio nacer al músico. Durante varias horas, jóvenes, adultos y familias enteras se acercaron para expresar su dolor y celebrar el legado artístico y cultural que dejó el cantante.

Una obra que atravesó generaciones

Entre los testimonios más conmovedores estuvo el de Malena, una fanática de Paraná que recordó el impacto que tuvo el músico en su vida.

"Con mucho dolor y dejándolo salir. Estoy haciendo lo que hay que hacer, disfrutar. Es un pedazo de mi vida", expresó emocionada.

Consultada sobre el legado que deja el artista, agregó: "A muchos se nos va eso, un pedazo de vida. Deja todo, deja esta música, deja estos encuentros. Somos un montón de gente que no se conoce y nos abrazamos. Es una pequeña misa esto que estamos haciendo acá".

La mujer también recordó los recitales que pudo disfrutar en vivo. "Vi a Los Redondos y vi al Indio también. Tengo uno particular porque fui renga, me había tenido un choque y fui sin terminar de curarme. Eso fue en el Club Unión de Santa Fe, en 1998", relató.

El puente entre padres e hijos

La convocatoria mostró además cómo la obra del Indio Solari logró trascender generaciones. Ada, una joven que acompañó a su madre al homenaje, explicó que el momento tenía para ella un significado especial.

"Ahora lo vivo más por verla a mi mamá. La vine a acompañar a ella. A mí me gusta, pero no soy para nada fan como ella. Me imagino que debe ser muy doloroso", señaló.

La joven también destacó la diversidad de personas presentes en la plaza. "Veo tanta cantidad de gente tan distinta junta y me parece increíble eso", sostuvo.

Otro de los asistentes resumió el sentimiento colectivo con una definición que se repitió durante toda la noche: "El Indio es pueblo. Todos lo recordamos con alegría. Gracias a Dios lo escuché y lo supe aprovechar".

Una despedida con forma de celebración

Para muchos de los presentes, el músico representó mucho más que canciones. "El Indio transmitía muchas cosas. Nos enseñaba con las letras, contaba historias", afirmó otro fanático.

Fanáticos rinden homenaje al Indio Solari en Paraná

La emoción también se reflejó en quienes recorrieron el país siguiendo sus recitales. "Le puse Patricio a mi hijo. Viajé por todos lados. El Indio fue lo mejor para nosotros. Lo llevo en el alma", contó un seguidor que recordó décadas de acompañamiento a la obra del artista.

Quienes estuvieron a cargo de musicalizar el encuentro coincidieron en que el homenaje fue una forma de transformar el dolor en celebración. "Estamos cicatrizando el dolor en felicidad. Creo que la mayoría no sabríamos describir en una palabra lo que significa. Lo estamos describiendo de esta manera, con la música en vivo", expresó uno de los organizadores espontáneos.

Entre canciones, pogo y abrazos, Paraná despidió a Carlos Alberto Solari como mejor sabe hacerlo su público: cantando y festejando. Una despedida marcada por la tristeza, pero también por la certeza compartida de que su música seguirá viva en cada encuentro ricotero y en cada generación que continúe encontrando en sus letras una forma de interpretar la realidad.